Mainz (ots) - Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins "ReportMainz" fahndet der Zoll mit zahlreichen erfundenen oder vonfestgenommenen Personen übernommenen Accounts im Darknet. Dabei weißdie Behörde weder, wie viele Accounts sie nutzt, noch gibt esVorschriften, wie solche Accounts bei Ermittlungen eingesetzt werden.Auch in anderen Bundesbehörden wie dem BKA fehlt es bislang an Regelnfür den Gebrauch solcher Internet-Accounts. Das ergab die Antwort aufeine kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag. AndereBundesbehörden führen eine entsprechende Statistik: So nutzte alleindie Bundespolizei in den vergangenen zwei Jahren weit über 400erfundene Accounts im Darknet und anderen Kommunikationsnetzwerken.Der Zoll als Hauptermittlungsbehörde im Darknet verfüge abervermutlich über weit mehr Accounts, meint die Linken-AbgeordneteMartina Renner: "Wenn die Ermittler dort aber hunderte falscherAccounts nutzen, dann stellt sich die Frage: Was machen die dort?Sind die bei jedem zweiten Waffengeschäft dabei? Als Zuschauer? Odersind sie sogar selbst in die Geschäfte verwickelt?" Das müsse nunaufgeklärt werden, denn Zollbeamte dürften sich nicht illegalverhalten, auch nicht um Straftaten aufzudecken. Renner: "Wenn herauskäme, dass der Zoll zum Beispiel von der Vorbereitung von Straftatenwusste und nicht interveniert hätte, wäre das ein großes Problem,denn da geht's am Ende um Menschenleben; um Leute, die möchten mitder Waffe größtmöglichen Schaden anrichten, die planen vielleicht einAttentat.""Report Mainz" gegenüber bestätigte die Bundeszolldirektion diemangelnde Kontrolle der eingesetzten Accounts: "Die Zollverwaltungnutzt im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und unter Einhaltung derrechtlichen Möglichkeiten sog. Fake-Accounts zurInformationsgewinnung und Unterstützung von Ermittlungsverfahren.Zuvor von Dritten eingerichtete Accounts werden in enger Abspracheund nach Vorgabe der jeweils sachleitenden Staatsanwaltschaftgenutzt. Interne Regelungen dazu bestehen daher nicht. Einestatistische Erfassung erfolgt nicht."Wie intensiv die Zollfahnder im Darknet agieren, zeigten bereitsdie Ermittlungen rund um das Attentat im Münchner Olympia-Zentrum. Soveranlasste der Zoll den Waffenlieferanten des Attentäters mithilfedes übernommenen Accounts "Erich Hartmann" zu einem weiterenWaffenverkauf. Bei der Übergabe wurde er festgenommen. DerWaffenhändler steht derzeit in München vor Gericht. Die Zoll-Fahnderhinter dem Pseudonym "Erich Hartmann" waren auch in Kontakt mit demMünchner Attentäter - und das Monate vor dem Anschlag. Warum sienicht eingegriffen haben und nach welchen Regeln sie dabeivorgegangen sind, ist bis heute nicht restlos aufgeklärt.Zitate gegen Quellenangabe frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell