Zolljahrespressekonferenz - Vorankündigung/ Save the date!!!

Bonn (ots) - Der Bundesminister der Finanzen, Dr. WolfgangSchäuble, stellt gemeinsam mit dem Präsidenten derGeneralzolldirektion, Uwe Schröder, am 4. April 2017 vormittags dieJahresbilanz des Zolls 2016 vor. Dabei wird Bundesfinanzminister Dr.Schäuble auch auf die Übernahme und Neuausrichtung der FinancialIntelligence Unit (FIU) eingehen. Diese "Zentralstelle fürFinanztransaktionsuntersuchungen" wird ab dem 1. Juli 2017 in denGeschäftsbereich des BMF verlagert.Dazu lädt der Präsident der Generalzolldirektion alleinteressierten Medienvertreter zu einer Pressekonferenz in denmilitärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn ein. Im Anschluss an diePressekonferenz besuchen Dr. Schäuble und Präsident Schröder eineninteressant gestalteten Themenpark mit zahlreichen Asservatensignifikanter Ermittlungsfälle des Zolls und Experten, die dazuberichten können. Eine Einladung mit Details zum Ablauf und zumVeranstaltungsort folgt in Kürze. Bitte beachten Sie, dass für dieseVeranstaltung eine vorherige Akkreditierung erforderlich ist. FürRückfragen steht Ihnen das Presseteam der Generalzolldirektion unter0228 303 11611 oder unter pressestelle.gzd@zoll.bund.de zurVerfügung.