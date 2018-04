Zoll unterzeichnet deutsch-tschechische Zusammenarbeitsvereinbarung/Erfolgreiche enge Zusammenarbeit der Zollbehörden im deutsch-tschechischen Grenzraum wird weiter ausgebaut (FOTO)

Bonn (ots) -Am 25. April 2018 unterzeichneten im tschechischen GrenzortPetrovice die Leiter der deutschen und tschechischen Hauptzollämter,die beiderseits an der gemeinsamen Grenze liegen, eine Vereinbarungüber ihre künftige Zusammenarbeit im Bereich Kontrollen imGrenzgebiet.Auf deutscher Seite betrifft dies die Hauptzollämter Dresden,Erfurt, Regensburg und Landshut und auf tschechischer Seite dieZollämter der Regionen Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzenund Jihoceský kraj.Die Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit derTschechischen Republik bei der Verfolgung grenzüberschreitenderStraftaten und Ordnungswidrigkeiten regelt sich nach dem 2016 inKraft getretenen deutsch-tschechischen Polizeivertrag. Auf dieserGrundlage arbeiten die Zollbehörden im deutsch-tschechischenGrenzraum eng zusammen. Sie führen gemeinsame Kontrollen durch,unterstützen sich bei grenzüberschreitender Nacheile und praktizierengemeinsame Aus- und Fortbildungen.Die Zusammenarbeitsvereinbarung regelt nunmehr insbesondere dieoperativen Aspekte der Zusammenarbeit der deutschen und tschechischenKontrolleinheiten und ergänzt die rechtlichen Regelungen desVertrages durch konkrete Bestimmungen für die Durchführung dergemeinsamen Kontrollen.Die Generalzolldirektionen in Prag und in Bonn unterstützen dieguten Beziehungen der Zollbehörden im gemeinsamen Grenzbereich undwerten diese als Beispiel für die enge, alltägliche Zusammenarbeiteuropäischer Partnerverwaltungen.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleYvonne SchamberTelefon: 0228/303 11611pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell