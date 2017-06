Zoll und Reisezeit Tipps für einen erholsamen Urlaub ohne Ärger beim Zoll (FOTO)

Bonn (ots) -In den nächsten Wochen beginnen in allen Bundesländern die großenSommerferien. Ferienzeit bedeutet Hauptreisezeit. Da sich bei vielenReisenden dann auch wieder die Frage stellt, welcheUrlaubsmitbringsel und Andenken aus dem Ausland mit nach Hausegebracht werden dürfen, informiert der Zoll über Reisebestimmungen.Uwe Schröder, der Präsident der Generalzolldirektion, rät: "Damitdie schönsten Wochen des Jahres in guter Erinnerung bleiben und esbei der Rückkehr aus dem Urlaub keine bösen Überraschungen beim Zollgibt, sollten sich Reisende bereits vorher über die wichtigstenZollbestimmungen informieren. Denn auch im Reiseverkehr gilt derGrundsatz: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und auch beivermeintlich kleineren Verstößen können schnell empfindlicheGeldbußen anfallen."Einen sehr guten Überblick über die wichtigsten Zollbestimmungenkönnen sich Reisende über die kostenlose Smartphone-App "Zoll undReise" verschaffen. Zur Vermeidung von Roaming-Gebühren benötigt dieApp keine Internetverbindung und ist daher auch für den Urlaub imAusland bestens geeignet. Zudem stehen unter www.zoll.de umfassendeInformationen zur Verfügung.Deutschlands oberster Zöllner, Uwe Schröder: "Mit der App "Zollund Reise" haben Sie eine klare, einfache und zuverlässige Hilfe fürIhre Urlaubsmitbringsel. Mit ein paar Klicks weiß man, was geht undwas nicht und was möglicherweise an Einfuhrabgaben anfällt."ReisefreimengenBei der Einreise aus Nicht-EU-Ländern, aus steuerlichenSondergebieten (z.B. Kanarische Inseln oder britische Kanalinseln)und von der Insel Helgoland dürfen mitgebrachte Waren zunichtgewerblichen Zwecken innerhalb der folgenden Mengen- undWertgrenzen pro Person abgabenfrei nach Deutschland einführt werden:Tabakwaren, wenn der Einführer mindestens 17 Jahre alt ist:- 200 Zigaretten oder- 100 Zigarillos oder- 50 Zigarren oder- 250 Gramm Rauchtabak oder- eine anteilige Zusammenstellung dieser WarenAlkohol und alkoholhaltige Getränke, wenn der Einführer mindestens17 Jahre alt ist:- 1 Liter Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22Volumenprozent oder unvergällter Ethylalkohol mit einemAlkoholgehalt von 80 Volumenprozent oder mehr oder- 2 Liter Alkohol und alkoholische Getränke mit einemAlkoholgehalt von höchstens 22 Volumenprozent oder- eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren und- 4 Liter nicht schäumende Weine und- 16 Liter BierKraftstoffe- für jedes Motorfahrzeug die im Hauptbehälter befindliche Mengeund bis zu 10 Liter in einem tragbaren Behälterandere Waren- bis zu einem Warenwert von insgesamt 300 Euro- bei Flug- bzw. Seereisenden bis zu einem Warenwert von insgesamt430 Euro- bei Reisenden unter 15 Jahren bis zu einem Warenwert voninsgesamt 175 EuroDie Waren, für die eine besondere Mengengrenze gilt, werden beimWarenwert nicht mit eingerechnet.Reisen innerhalb der EU unterliegen grundsätzlich keinenBeschränkungen. Eine Ausnahme besteht allerdings für sogenannteGenussmittel (z.B. Branntwein, Bier, Tabak) und Energieerzeugnisse,für die EU-weit nationale Verbrauchsteuern erhoben werden. Fürentsprechende Waren sind daher auch bei Reisen in der EU bestimmteVorschiften und Mengen zu beachten.ArzneimittelBei der Einreise oder Wiedereinreise nach Deutschland dürfenArzneimittel in einer dem üblichen persönlichen Bedarf des Reisendenentsprechenden Menge eingeführt werden. Als üblicher persönlicherBedarf ist dabei ein Bedarf von maximal drei Monaten je Arzneimittel,unter Berücksichtigung der Dosierungsempfehlungen, anzusehen. Hierbeikommt es nicht darauf an, ob die Arzneimittel bereits aus Deutschlandmitgenommen wurden und hierher zurück verbracht werden oder ob sie imAusland erworben wurden. Ebenfalls ist es unerheblich, ob dieArzneimittel in Deutschland zugelassen bzw. registriert sind. Es gibtjedoch auch Arzneimittel, die selbst für den eigenen Bedarf vonReisenden nicht nach Deutschland verbracht werden dürfen. Hierunterfallen gefälschte Arzneimittel, z.B. eine Nachahmung eines am Marktbereits zugelassenen Arzneimittels, welches aber nicht vomeigentlichen Hersteller stammt.ArtenschutzZum Schutz der bedrohten Tier- und Pflanzenwelt rät der Zoll, aufReisesouvenirs aus Tieren oder Pflanzen zu verzichten. Durch den Kaufderartiger Waren tragen Touristen - meist unwissend - dazu bei, dassder Bestand vieler Arten weltweit gefährdet ist. Der Handel mitgeschützten Tieren und Pflanzen, Teilen davon oder Waren daraus iststreng reglementiert. Verstöße werden konsequent verfolgt. Im Falldes Falles müssen Sie mit der Einziehung der Waren und hohenBußgeldern oder gar Strafen rechnen. Welche Tiere und Gegenständebesonders geschützt sind finden Sie unter www.artenschutz-online.de.KulturgüterschutzKulturgüter kann ein Urlauber nicht unbedingt auf den ersten Blickerkennen. "Kulturgüter" sind Gegenstände, die für die Archäologie,Geschichte, Literatur, Kunst oder Wissenschaft ein bedeutungsvollesGut darstellen. Hierzu zählen seltene Mineralien, auch Antiquitäten,bedeutende Bücher, Bilder und Zeichnungen. Diese unterliegen invielen Ländern sehr strengen Ausfuhrbeschränkungen oder -verboten.Wer aus dem Urlaub ein besonderes Souvenir mitbringen möchte, solltesich daher stets informieren, was man aus dem jeweiligen Landmitnehmen darf und was nicht beziehungsweise gänzlich auf derartigeSouvenirs verzichten.ProduktpiraterieBekleidung, Fanartikeln, Kosmetika, Taschen, Uhren und Ähnlichesnamhafter Markenhersteller werden in den Urlaubsländern häufig zuBilligpreisen angeboten. Aber Vorsicht! Viele solcher vermeintlichenSchnäppchen entpuppen sich häufig als qualitativ minderwertigeFälschungen, die sehr gesundheitsgefährdend sein können. So werdenbeispielsweise nachgeahmte Textilien nicht selten mit giftigenFarbstoffen hergestellt.Der Zoll empfiehlt deshalb, im Urlaub auf den Kauf solcher Warenzu verzichten.BarmittelZu beachten ist auch, dass mitgeführte Barmittel (Bargeld undWertpapiere) ab 10.000 Euro oder mehr bei der Einreise in dieEuropäische Union oder Ausreise aus der EU eigenständig und ohneAufforderung schriftlich beim Zoll angemeldet werden müssen. Damitsoll die Geldwäsche bekämpft und die Finanzierung terroristischerVereinigungen verhindert werden. Innerhalb der EU müssen beimGrenzübertritt mitgeführte Barmittel im Wert von 10.000 Euro odermehr nur nach Aufforderung mündlich angezeigt werden. Wer mitgeführteBarmittel nicht anmeldet oder unzutreffende bzw. unvollständigeAngaben macht, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kannmit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden.GANZ NAH DRAN AM ZOLL - Tag des Zolls in der HafenCity Hamburg2. September 2017: Beim Tag des Zolls öffnen wir unsere Tore,informieren und machen unseren Einsatz für Deutschland hautnaherlebbar.Facettenreich, spannend, engagiert für Bürger und Wirtschaft. Dasist der Zoll. Am 2. September 2017 zeigen wir am Cruise-Terminal inder Hamburger HafenCity, was wir zu bieten haben. Und das ist viel.Wie bekämpfen wir den Zigaretten- und Drogenschmuggel? Wo fängtSchwarzarbeit an? Wie decken wir Produktpiraterie auf? Wie schaffenwir Steuergerechtigkeit? Nur einige Fragen, über die wir mitVorführungen, Präsentationen und Informationsständen informieren.Mit dem Hamburger Hafen passend umrahmt, stellt der Zoll natürlichauch seine maritimen Einsatzkräfte vor.Darüber hinaus besteht am Veranstaltungstag die Möglichkeit, sichumfassend über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten alsZöllnerin bzw. 