Zoll und Polizei decken Gefahren des illegalen Arzneimittelhandels auf - legale Vertriebswege erhalten dagegen zusätzlichen Schutz

Frankfurt am Main (ots) - Während die internationale AktionswochePangea XI die Gefahren des illegalen Medikamentenhandels aufdeckt,bereiten sich die Partner in der legalen Vertriebskette auf einenzusätzlichen Fälschungsschutz ab 2019 vor. "Die Ergebnisse dieserAktionswoche sind erschreckend. Sie zeigen, wieviel kriminelleEnergie im illegalen Arzneimittelhandel vorhanden ist. WerArzneimittel aus illegaler Quelle bezieht, spielt Roulette mit seinerGesundheit. Arzneimittel sollten ausschließlich über den legalenVertriebsweg bezogen werden", so Dr. Reinhard Hoferichter,Vorstandssprecher von securPharm e. V. Im Rahmen von Pangea XI habendie deutschen Zollbehörden 1.209 ausländische Brief- undPaketsendungen mit rund 99.989 Tabletten, Kapseln und Ampullen ausdem Verkehr gezogen. Darunter befanden sich Nahrungsergänzungsmittel,Beruhigungs- und Schmerzmittel, vor allem aber Potenzmittel. Eshandelt sich um Ware, die nicht von legalen Apotheken bezogen,sondern von illegalen Händlern über das Internet bestellt worden war.Viele dieser Arzneimittel enthalten entweder keinen Wirkstoff oderaber gefährliche Inhaltsstoffe.Umso wichtiger ist es, den legalen Arzneimittelvertrieb vorFälschungen zu schützen. Mit dem securPharm-System werden die legalenVertriebswege ab 9. Februar 2019 noch sicherer gemacht. Dann startetin Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der EU sowie inNorwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz das neue Schutzsystemfür verschreibungspflichtige Arzneimittel. Arzneimittel erhalten vonda an durch die Hersteller zusätzliche Sicherheitsmerkmale, die durchdie Apotheken direkt vor der Abgabe an den Patienten überprüft werdenkönnen. Durch diese wird jede Packung zum Unikat. Ab dem 9. Februar2019 werden nur noch die zusätzlich gesicherten Packungen in denlegalen Handel kommen und dort nach und nach erhältlich sein."Patienten müssen sich auf die legalen Vertriebswege verlassenkönnen. Daran arbeiten alle Partner des legalen Arzneimittelvertriebsgemeinsam", so Hoferichter.Über securPharm e.V.:securPharm e.V. ist die nicht gewinn-orientierteStakeholder-Organisation für den Aufbau des Systems zurEchtheitsprüfung von Arzneimitteln gemäß den Vorgaben derFälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU und der delegierten Verordnung(EU) Nr. 2016/161 zum Schutz des Patienten vor gefälschtenArzneimitteln in der legalen Lieferkette in Deutschland. securPharme. V. wird getragen von Pharma-, Großhandels- und Apothekerverbänden:BAH, BPI, vfa, PHAGRO, ABDA. Ziel von securPharm ist es, zum Stichtagam 9. Februar 2019 ein System bereit zu stellen, das von allenMarktbeteiligten genutzt werden kann. securPharm ist der deutscheBaustein für ein EU-weites Netzwerk gegen Arzneimittelfälschungen.Pressekontakt:Nathalie SteinhauserTel: +49 (0)69 97 99 19-43presse@securpharm.deOriginal-Content von: securPharm e.V., übermittelt durch news aktuell