Zoll überprüft Gebäudereinigung Bundesweite Schwerpunktprüfung im Gebäudereinigungsgewerbe

Bonn (ots) - Mehr als 2.500 Bedienstete der FinanzkontrolleSchwarzarbeit (FKS) des Zolls überprüften in der vergangenen Woche ineiner bundesweiten Schwerpunktprüfung das Gebäudereinigungsgewerbe.Unterstützt wurden sie dabei von anderen Behörden, wie z.B. denAusländer- und Landesfinanzbehörden. Im Laufe des bundesweitenEinsatzes wurden insgesamt 8.696 Personen nach ihrenArbeitsverhältnissen befragt sowie in 878 Fällen Geschäftsunterlagender Arbeitgeber eingesehen. Geprüft wurden insbesondere dieEinhaltung der Arbeitsbedingungen nach dem Mindestlohngesetz und demArbeitnehmer-Entsendegesetz sowie die Einhaltungsozialversicherungsrechtlicher Pflichten. Aufgrund der bisherigenErkenntnisse wurden bereits 113 Ermittlungsverfahren wegen Straftatenund Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Gegenstand derErmittlungsverfahren sind vor allem ausländerrechtliche Verstöße, dasVorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und das Nichtmitführenvon Ausweispapieren. In rund 1.500 Fällen ist eine weitere Aufklärungdes Sachverhalts erforderlich. Dabei liegen Hinweise auf illegaleBeschäftigung von Ausländern, Mindestlohnunterschreitungen sowieLeistungsmissbrauch vor.Die lokalen Ergebnisse erfragen Sie bitte bei den örtlichenBehörden.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleKlaus SalzsiederTelefon: 0221/22255-3828pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell