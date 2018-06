Zoll prüft Hotel- und Gastronomiegewerbe/35 Unternehmen geprüft - zahlreiche Unregelmäßigkeiten festgestellt

Karlsruhe (ots) - 35 Unternehmen des Hotel- undGastronomiegewerbes hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit desHauptzollamts Karlsruhe am letzten Freitag im Rahmen einerbundesweiten Schwerpunktprüfung unter die Lupe genommen. Unterstütztwurde der Zoll hierbei von Beamten der Landesfinanzverwaltung(Finanzamt Karlsruhe-Stadt) und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.Insgesamt mehr als 100 Zöllner überprüften und befragten in denAbend-stunden rund 140 Beschäftigte zu deren Arbeitsverhältnissen. ImLaufe der Kontrollen wurden insgesamt 113 Unregelmäßigkeitenfestgestellt. In diesen Fällen müssen durch den Zoll weiterePrüfungen bzw. Ermittlungen angestellt werden.Bei den festgestellten Unregelmäßigkeiten handelte es sich um dieklassischen Verstöße im Bereich der Schwarzarbeit wie dieBeschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltserlaubnis, dieUnterwanderung der Regelungen des Mindestlohngesetzes sowie desLeistungsmissbrauches.Pressekontakt:Hauptzollamt KarlsruheAnne DeubelTelefon: 0721-3710-338anne.deubel@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell