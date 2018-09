Zoll im neuen Outfit - Rollout der neuen Dienstkleidung läuft planmäßig

Bonn (ots) -Seit Anfang September 2018 sind die Zöllnerinnen und Zöllner anden Flughäfen Frankfurt am Main und Düsseldorf mit der neuen, blauenDienstkleidung im Einsatz. Mit der Farbe blau reiht sich der Zoll einin die Farbgestaltung der deutschen und europäischenSicherheitsbehörden. Gleichzeitig stellen Schnitt und farblichesFeintuning sicher, dass der Zoll weiterhin als Zoll erkennbar bleibt.In den nächsten Monaten folgen sukzessive alle weiterenDienststellen, so dass bis Januar 2020 alle 13.500Dienstkleidungsträgerinnen und Dienstkleidungsträger im neuen Outfitpräsent sein werden. Auch die Dienstfahrzeuge sowie die Zollschiffeund Zollboote werden nun Schritt für Schritt von grün auf blauumgestellt. Neben der Modernisierung der Dienstkleidung reformiertder Zoll zudem das Bestellsystem, das dafür erforderlicheDatenmanagement und die Lagerhaltung.Mit der Entscheidung zur Vollfinanzierung und der Beauftragungeines externen Partners, der von der Designentwicklung bis hin zumVersand die gesamte Realisierung übernimmt, gab dasBundesfinanzministerium im Jahr 2012 grünes Licht für das Projekt"neue Dienstkleidung". Umfassende Abstimmungsprozesse waren nötig,von einer europaweiten Ausschreibung für die Beschaffung bis hin zueffizientem Kostencontrolling und der Entwicklung maßgeschneiderterIT-Systeme.Für die Präsidentin der Generalzolldirektion Colette Hercher istdie neue Dienstkleidung auch Ausdruck eines gewachsenenSelbstverständnisses: "Ein modernes, ansprechendes Erscheinungsbildstand bei der Entwicklung der neuen Dienstkleidung an obersterStelle. Viele Bedienstete haben sich aktiv in den Entwicklungsprozesseingebracht. Auch deshalb haben wir heute eine hochwertige undfunktional verbesserte Dienstkleidungskollektion mit der dieZöllnerinnen und Zöllner selbstbewusst, souverän und modern auftretenkönnen."Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleFlorian RichterTelefon: 0228/303-11610pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell