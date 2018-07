Zoff auf Deutschlands Straßen: Landkreise in Niedersachsen und Hessen führen die Top 10 der streitlustigsten Autofahrer an

Hamburg (ots) -- Cloppenburg, Limburg-Weilburg und Wiesbaden auf den erstenPlätzen der Landkreise - die wenigsten Konfliktpunkte gibt esauf Bayerns Straßen- Die streitlustigsten Bundesländer insgesamt sindNordrhein-Westfalen, Brandenburg und Saarland- Hauptgründe für Streit: Geschwindigkeitsüberschreitungen undVerkehrsunfälle- Die Ergebnisse stammen aus der Advocard-Studie "Deutschlandsgroßer Streitatlas" mit 1,7 Millionen ausgewerteten FällenJeden Tag sind Millionen von Deutschen im dichten Straßenverkehrunterwegs. Zu schnelles Fahren, übersehene rote Ampeln undBlechschäden sind dabei nur drei der Gründe für Streit aufDeutschlands Straßen. Das zeigt "Deutschlands großer Streitatlas",eine zum dritten Mal aufgelegte Studie, für die ADVOCARD bisherinsgesamt 1,7 Millionen Streitfälle gesammelt und ausgewertet hat."Der Ärger im Straßenverkehr ist hoch - mehr als jeder vierte Streitentsteht in diesem Bereich. Und innerhalb von zwei Jahren ist dieAnzahl der Verkehrsstreitigkeiten um 28 Prozent gestiegen. ÄhnlicheSteigerungsraten verzeichnet der Streitatlas in keinem anderenRechtsbereich", erklärt Peter Stahl, Vorstandssprecher bei ADVOCARD,dem Rechtsschutzversicherer der Generali. "Unsere moderne Welt wirdimmer schnelllebiger. Um auf dem Laufenden zu bleiben, sind wir amliebsten überall gleichzeitig. Das zeigt sich natürlich auch imStraßenverkehr: Es wimmelt vor Verkehrsteilnehmern, Schildern undSignalen. Die Konzentration ist hoch und damit auch die Anspannung."Kein Wunder also, dass sich Verkehrsteilnehmer untereinander eherdespektierliche Spitznamen verpassen.VON "VORSICHT EIN CHAOT" BIS "WILDER IDIOT" - DIE TOP 10 DERSTREITLUSTIGSTEN KREISE DEUTSCHLANDSSchaut man sich auf Kreisebene in Deutschland um, drehen diestreitlustigsten Autofahrer vermehrt in Niedersachsen und Hessen ihreRunden. Auf Platz 1 liegt der Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen),gefolgt von den beiden hessischen Landkreisen Limburg-Weilburg undWiesbaden. Der Volksmund kürzt das Cloppenburger Kennzeichen 'CLP'mit "Chronisch links positioniert" ab, aus 'WI' für Wiesbaden wird"Wilder Idiot" - vielleicht steckt darin ein Funke Wahrheit? An derBevölkerungsdichte kann es jedenfalls nicht liegen: Sie schwanktzwischen Cloppenburg (484 Einwohner pro km2) und Wiesbaden (1.361km2) sehr stark. Auch interessant: Mit Olpe und Leverkusen befindensich lediglich zwei Landkreise aus dem bevölkerungsdichtestenBundesland NRW unter den Top 10 - allerdings mit fast gegensätzlichenVerballhornungen wie "Ohne Erbarmen" (OE) und "Leider etwas verpeilt"(LEV).Die Top 10 der streitlustigsten Landkreise und Verballhornungenzeigt die folgende Tabelle:Landkreis Bundesland Landkreiskürzel Verkehrsstreitigkeiten& mögliche (je 100 EinwohnerVerballhornung pro Jahr)1. Cloppenburg Niedersachsen CLP: Chronisch Link 12,3Positioniert2. Limburg-Weilburg Hessen WEL: Wird Eher Lästern 10,63. Wiesbaden Hessen WI: Wilder Idiot 10,54. Pforzheim Baden-Württemberg PF: Profi Furzer 10,45. Olpe NRW OE: Ohne Erbarmen 10,26. Kassel, Stadt Hessen KS: Kracht Schon 10,27. Nienburg/Weser Niedersachsen NI: Nur Idioten 10,28. Leipzig, Stadt Sachsen L: Loser 10,19. Leverkusen,Stadt NRW LEV: Leider Etwas Verpeilt 10,010. Vechta Niedersachsen VEC: Vorsicht Ein Chaot 9,9HIER GLÜHT DER ASPHALT: NRW, BRANDENBURG UND SAARLAND SINDTOP-STREITERAuf Bundeslandebene ist Nordrhein-Westfalen mit 8,0 Streitigkeitenpro 100 Einwohner Spitzenreiter der Verkehrsstreiter. Kein Wunder,wenn man bedenkt, dass dieses Bundesland die höchsteBevölkerungsdichte abseits der Stadtstaaten und gleichzeitig dashöchste Verkehrsaufkommen aufweist. Nicht umsonst wird die A40 als"Ruhrschleichweg" oder auch der "längste Parkplatz des Ruhrgebiets"genannt. Da werden Geduld und Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmerstrapaziert."Die Brandenburger warten übrigens mit gleich vielenVerkehrsstreitigkeiten pro Kopf wie NRW auf - obwohl dieBevölkerungsdichte hier nicht als Ursache zählen kann", erklärtStahl. "Vielmehr scheinen die gut ausgelasteten Straßen mit vielenPendlern von und nach Berlin und Potsdam Hauptgrund fürStreitigkeiten zu sein: Geschwindigkeitsüberschreitungen machennämlich einen großen Teil der Verkehrsstreitfälle in diesemBundesland aus." Interessant: Berlin selbst belegt lediglich den 5.Platz. Grund dafür könnte die steigende Nutzung alternativerVerkehrsmittel sein: Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder undCar-Sharing-Angebote scheinen die Gemüter seit ein paar Jahren etwaszu besänftigen. Obwohl das Saarland laut Streitatlas Platz 10 imGesamtstreitranking belegt, reißt den Saarländern im Straßenverkehroffenbar öfter der Geduldsfaden: Mit 7,8 Streitigkeiten pro 100Einwohner zoffen sie sich auf den dritten Platz.Die Top 5 der Bundesländer und Streitursachen zeigen die folgendenTabellen:Bundesland Verkehrsstreitigkeiten(je 100 Einwohner pro Jahr)1. Nordrhein-Westfalen 8,02. Brandenburg 8,03. Saarland 7,84. Hamburg 7,85. Berlin 7,7.........16. Bayern 5,7Streitursache in Verkehr & Mobilität Streitigkeiten(je 100 Einwohner pro Jahr)1. Verkehrsunfall 36,72. Geschwindigkeitsüberschreitung 32,73. Mängel beim Autokauf 16,34. Fahrerflucht 4,05. Rotlichtverstoß 2,7ANFÜHRER DER GEMÄCHLICHSTEN VERKEHRSTEILNEHMER: DIE BAYERNIm Süden Deutschlands fährt man offenbar wesentlich gelassener.Die Bayern sind mit großem Abstand - zumindest bezogen auf ihrStreitverhalten - die ruhigsten Autofahrer: Nur 5,7 Streitigkeitenpro 100 Einwohner sind im größten Bundesland Deutschlands zuverzeichnen. "Wenig überraschend ist daher auch das Ergebnis derLandkreise: Gleich neun Landkreise in den Top 10 der friedlichstenVerkehrsteilnehmer befinden sich in Bayern. Einzige Ausnahme ist dasnordisch-entspannte Nordfriesland", so Stahl. Auffallend ist, dassvor allem in ländlichen Gegenden wenig Streitfälle verzeichnetwerden. Aber warum sollte man auch streiten, wenn man weit und breitdas einzige Auto auf der Straße ist und die nächste Ampel Kilometerentfernt ist? Vielleicht ist es gerade diese entspannte Fahrweise,die Autofahrer aus anderen Landkreisen auf die Palme bringt und siezum Spott über die Landkreiskürzel veranlasst, wie die Top 10 dergelassensten Landkreise zeigt:Landkreis Bundesland Landkreiskürzel Verkehrsstreitigkeiten& mögliche (je 100 EinwohnerVerballhornung pro Jahr)1. Tirschenreuth Bayern TIR: Trottel Im Regen 2,82. Freyung-Grafenau Bayern FRG: Fahren - Reine 3,5Glückssache3. Roth Bayern RH: Recht Hilflos 3,84. Passau Bayern PA: Päpstlich Anerkannt 4,05. Traunstein Bayern TS: Trister Schleicher 4,16. Nordfriesland Schleswig- NF: Nicht Füttern 4,2Holstein7. Haßberge Bayern HAS: Henker Auf Straßen 4,38. Neuburg- Bayern SOB: Schnell Oder Blind 4,3Schrobenhausen9. Neustadt a.d. Bayern NEA: Neandertaler 4,3Aisch-Band Windsheim10. 