Zoetis: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Für die Aktie Zoetis stehen per 24.07.2018, 20:52 Uhr 83,53 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Zoetis zählt zum Segment "Arzneimittel".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zoetis einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zoetis jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Zoetis wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 9 Buy, 7 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Zoetis liegt im Mittel wiederum bei 82,93 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 83,96 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -1,22 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Zoetis insgesamt die Einschätzung "Buy".

