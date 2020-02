Zoetis: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Zoetis":

Per 03.02.2020, 04:03 Uhr wird für die Aktie Zoetis am Heimatmarkt New York der Kurs von 134.25 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Zoetis auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Zoetis heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 72,23 Punkten, zeigt also an, dass Zoetis überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Zoetis auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Zoetis-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zoetis investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,58 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,97 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 34,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Zoetis zahlt die Börse 34,28 Euro. Dies sind 35 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 52,51. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.