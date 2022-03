Zoetis Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Kurs der Aktie Zoetis steht am 03.03.2022, 22:35 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 196.07 USD. Der Titel wird der Branche "Arzneimittel" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zoetis einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zoetis jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Zoetis-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zoetis vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 225,63 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (196,07 USD) ausgehend um 15,07 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Zoetis von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 50,92. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Zoetis zahlt die Börse 50,92 Euro. Dies sind 25 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 68,19. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zoetis-Aktie ein Durchschnitt von 203,82 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 196,07 USD (-3,8 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (208,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,05 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Zoetis-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Zoetis erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.