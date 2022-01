Zoetis Aktie: In selten guter Lage!

Für die Aktie Zoetis stehen per 19.01.2022, 11:56 Uhr 202.7 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Zoetis zählt zum Segment "Arzneimittel".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zoetis entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Zoetis schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,55 % und somit 1,05 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,61 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Zoetis mit einem Wert von 50,92 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Arzneimittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 67,43 , womit sich ein Abstand von 24 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Zoetis wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Zoetis-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Zoetis liegt im Mittel wiederum bei 225,63 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 202,7 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 11,31 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Zoetis insgesamt die Einschätzung "Buy".