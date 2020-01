Berlin (ots) - Mehr Vorwarnung ging nun wirklich nicht! Bereits Mittevergangenen Jahres hatte Horst Seehofer gesagt, er wolle "alle Register" imKampf gegen Rechtsextremismus ziehen und - nach intensiver Prüfung, verstehtsich - "Combat 18" verbieten. Und was geschah? Nichts. Obwohl sogar vierInnenressortkollegen aus den Ländern beim Bundesinnenministerium rasches Handelnanmahnten. Dabei waren die Drahtzieher des rechtsterroristischen Netzwerkes undviele seiner Strukturen bekannt. Juristisch konnte es seit dem Entstehen derAdolf-Hitler-Kampftruppe in den 1990er Jahren auch keinen Zweifel daran geben,dass die Organisation auf den Index gehört. Zumal die Blood&Honour-Vereinigung,deren militanter Arm "C18" ist, bereits seit dem Jahr 2000 auf der Verbotslistesteht. Warum agiert der Rechtsstaat so zögerlich? Mussten die Dienste - wie sooft - erst einmal ihre V-Leute abziehen, ohne die viele rechtsextremistischeGruppen kaum existieren würden? Am Donnerstag, man erinnerte an die Befreiungder nur wenigen Überlebenden der Menschenvernichtungsfabrik Auschwitz vor 75Jahren, kam nun das Verbot. Gut so - wenn man es nicht bei medienwirksaminszenierten Razzien belässt. Das bedeutet auch, dass der Generalbundesanwaltendlich seine, hoffentlich solide gefertigte, Anklage gegen die mutmaßlichenMörder des CDU-Kommunalpolitikers Walter Lübcke vorlegt. Deren Namen tauchenmehrfach und kaum zufällig im "C18"-Geflecht auf.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4500927OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell