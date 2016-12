Zögerliche Umsetzung bei der Integration von Menschenrechten in die Wirtschaft / Zum heutigen Kabinettsbeschluss zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Verabschiedung desNationalen Aktionsplans Menschenrechte und Wirtschaft durch dasBundeskabinett erklärt Michael Windfuhr, stellvertretender Direktordes Deutschen Instituts für Menschenrechte:"Der heute vom Kabinett verabschiedete Nationale AktionsplanWirtschaft und Menschenrechte ist weit entfernt vom ambitioniertenAktionsplan, den die Bundesregierung 2015 beim G7-Gipfel imbayrischen Schloss Elmau angekündigt hatte. Er enthält aber ersteSchritte und Verabredungen zu einer verbesserten Integration vonMenschenrechten in die Wirtschaft und weist damit in die richtigeRichtung. Begrüßenswert ist, dass die Bundesregierung die Erwartungan alle deutschen Unternehmen formuliert, eine menschenrechtlicheSorgfaltsprüfung in ihre Unternehmensprozesse zu verankern undregelmäßig zu überprüfen. Gut ist auch das Anliegen, relevanteBranchensektoren zu identifizieren, um die Umsetzung derUN-Leitprinzipien in diesen Bereichen voranzubringen. So deutlichwurde die Erwartung in den bisher vorliegenden Aktionsplänen andererLänder nicht formuliert.Wenig überzeugend ist der Nationale Aktionsplan allerdings bei denmeisten Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung selbst dieMenschenrechte umsetzen will: Es fehlt ein klares Bekenntnis,Problemsektoren der Wirtschaft in Zukunft stärker zu identifizieren,zu kontrollieren, gefundene Probleme abzubauen und benachteiligteBevölkerungsgruppen zu unterstützen. Der Nationale Aktionsplan hättediese Unternehmen zu umfassenden menschenrechtlichenFolgeabschätzungen und Berichterstattung verpflichten müssen. Auchenthält der Aktionsplan weder neue Verpflichtungen, das öffentlicheBeschaffungswesen stärker an Menschenrechten auszurichten, nochbesondere Verpflichtungen für Unternehmen in öffentlicher Hand. Zubedauern ist außerdem, dass es keine Veränderungen für Betroffene vonMenschenrechtsverletzung aus dem Ausland beim Zugang zum deutschenRechtssystem geben wird. Dies wird der besonderen Verantwortung desdeutschen Staates für die Wirtschaftstätigkeit der transnationalenUnternehmen in staatlicher Hand nicht gerecht. Zentral für dieweitere Entwicklung ist nun, ob es gelingt einen wirkungsvollenUmsetzungsprozess zu starten.WEITERE INFORMATIONENStellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte"Zögerliche Umsetzung - Der politische Wille reichte nicht weiter:Deutschland setzt die UN-Leitprinzipien um - mit kleinen Schritten"www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationenPressekontakt:Ute SonnenbergReferentin für ÖffentlichkeitsarbeitZimmerstraße 26/2710969 BerlinTel.: 030 259 359-453sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.deOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell