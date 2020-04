Zjbc Information: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Kurs der Aktie Zjbc Information steht am 27.04.2020, 07:08 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 10.7 CNH. Der Titel wird der Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Zjbc Information in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Zjbc Information haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Zjbc Information bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zjbc Information-Aktie ein Durchschnitt von 9,57 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,95 CNH (+14,42 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (10,21 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,25 Prozent Abweichung). Die Zjbc Information-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Zjbc Information erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Zjbc Information damit 5,94 Prozent über dem Durchschnitt (-6,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -4,3 Prozent. Zjbc Information liegt aktuell 3,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".