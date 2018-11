Zizoo setzt weiteren Meilenstein in der Bootscharterindustrie und erhält 6,5 Mio. Euro

Berlin (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Plattform für Bootsurlaube strebt für 2019eine Wachstumssteigerung an, um der boomenden Nachfrage nachBootsurlauben gerecht zu werdenZizoo (https://www.zizoo.com/de/), die weltweit führendeBuchungsplattform für Bootsurlaube, schließt dieSerie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro ab. Dankeiner erfolgreichen Unternehmensentwicklung, gekennzeichnet durchbeschleunigtes Wachstum und der führenden Marktposition, war dieRunde deutlich überzeichnet. Die Finanzierungsrunde wurde von RevoCapital geführt. Nebst den bestehenden Investoren MairDumontVentures, aws Gründerfonds, Axel Springer Digital Ventures undRussmedia International, schlossen sich neue Investoren wie Coparion,Check24 Ventures und PUSH Ventures der Runde an. Alle mit einem Ziel:Eine neue Ära für Bootsurlaube einzuläuten, basierend auf demrevolutionären Geschäftsmodell von Zizoo. Mit dem erhaltenen Kapitalsoll die globale Expansion von Zizoo in neue Märkte und dieProduktentwicklung vorangetrieben werden. Zusätzlich sollen über 40Top-Talente eingestellt werden, um der großen Nachfrage nachBootsurlauben gerecht zu werden.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788870/Zizoo_Logo.jpg )"Der Yachtcharter-Markt gehört trotz seines großen Potenzials zujenen Branchen im Tourismus bei welcher die Digitalisierungverschlafen wurde. Deshalb glauben wir an die erfolgreiche Zukunftvon Zizoo als führenden SaaS-Marktplatz", sagt Cenk Bayrakdar,Geschäftsführer von Revo Capital."Der Erfolg dieser Finanzierungsrunde ist eine große Anerkennungder Bemühungen des gesamten Zizoo-Teams in den vergangenen Jahren.Wir freuen uns sehr darauf, den Marktführer weiterhin unterstützen zudürfen", sagt Daniel Gundel von MairDumont.Anna Banicevic, CEO von Zizoo, fügt hinzu: "Mit einemfantastischen Umsatzwachstum und über 3 Millionen jährliche Besucherder Webseite, können wir Yachtcharter Firmen weiterhin dazubefähigen, die riesigen Marktchancen zu nutzen, die wir inMillennials sehen."Bootsurlaube: Das Trendprodukt schlechthin"Zizoo hat bewiesen, dass mit der Vereinfachung desBuchungsprozesses, Reisende vermehrt auf den Geschmack kommen einenBootsurlaub zu buchen und das Produkt als erschwinglich betrachten",sagt Anna Banicevic. Bemerkenswert ist, dass rund 85% der Kunden vonZizoo Personen sind welche noch nie zuvor einen Urlaub auf einem Bootverbracht haben. Das Alter dieser Buchungsgruppe liegt zwischen 20und 40 Jahren. Die wachsende Nachfrage von Millennials nachBootsferien und Segelerlebnissen bietet Charterunternehmen undBootseignern eine große Chance, ihre Einnahmen und Nutzungsraten zusteigern.Die Vereinfachung des Buchungsprozesses durch Zizoo, bei welcherauf Zwischenvermittler verzichtet und Charterfirmen eine Technologiegeboten wird, um ihre Boote global, direkt und in Echtzeit zuvermarkten, hat dazu beigetragen die Anzahl der wiederkehrendenKunden zu steigern. In den kommenden Monaten wird Zizoo seinProduktportfolio im Bereich Luxus, Flusskreuzfahrten undMini-Kreuzfahrten erweitern.Über ZizooZizoo ist ein in Berlin ansässiges Startup-Unternehmen, welchesmit seinem revolutionären und transformativen Geschäftsmodell demBootsurlaub erfolgreich zu einem Mainstream-Phänomen verholfen hat.Zizoo bietet Bootsurlaube für erfahrene Segler, Anfänger und jedesBudget an. Zizoo hat 60 Mitarbeitende, arbeitet dabei mit 1.500Charterunternehmen zusammen und verfügt ein Produktportfoliobestehend aus 21.000 Boote in 30 Ländern mit über 25.000 Bewertungen.Erfahren Sie mehr über die führende Buchungsplattform für Booteauf http://www.zizoo.com.Contact:press@zizoo.comPressekontakt:Laurie RojasPR Manager+49(0)-30-403668120Original-Content von: Zizooboats GmbH, übermittelt durch news aktuell