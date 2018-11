"Zivilcourage - bist du dabei?" / Das Thema im "KUMMERKASTEN" am 4. November bei KiKA (FOTO)

Erfurt (ots) -Nicht wegschauen, sondern einmischen! Im KiKA-Lebenshilfemagazin"KUMMERKASTEN" (KiKA) geht es am 4. November um 20:10 Uhr umZivilcourage. Die Moderatoren Clarissa Corrêa da Silva und SimonSchneider beantworten Fragen und beraten die Zuschauer*innen, wieanderen in unangenehmen Situationen geholfen werden kann.Ob im Schulbus, im Supermarkt oder auf der Straße, es gibt vieleOrte in der Öffentlichkeit, an denen Menschen durch andere inBedrängnis geraten. Die Gründe sind unterschiedlich, warum jemandMobbing, Beleidigungen oder Streitereien ausgesetzt ist - sei es einvermeintlich uncooles Outfit, eine andere Hautfarbe oder weil jemandkleiner ist. Ein Gewissenskonflikt ist oft unausweichlich. Soll maneinschreiten oder nicht? Es gibt unzählige Situationen, in denenHilfe von außen geleistet werden könnte - doch fällt es manchmalnicht leicht sich einzumischen, ohne dabei selbst in Gefahr zugeraten.Im "KUMMERKASTEN" (KiKA) gehen die beiden Moderatoren Clarissa undSimon Fragen zu Thema Zivilcourage auf den Grund. Was lähmt dieeinen, warum helfen andere spontan? Wann und wie sollte dazwischengegangen werden? Was, wenn es schief geht? Die beiden wollen ihreZuschauer zu Alltagshelden machen, denn davon kann es nicht genuggeben.Im "KUMMERKASTEN" (KiKA) gehen die beiden Moderatoren Clarissa undSimon Fragen zum Thema Zivilcourage auf den Grund. Was lähmt dieeinen, warum helfen andere spontan? Wann und wie sollte dazwischengegangen werden? Was, wenn es schief geht? Die beiden wollen ihreZuschauer*innen zu Alltagshelden machen, denn davon kann es nichtgenug geben.In der Sendung werden Jens Mollenhauer, Trainer für Zivilcourageund Hauptkommissar beim Jugendschutz der Hamburger Polizei, SchülerinAntonia Schwarz, nach einem Vorfall der freiwilligen Feuerwehrbeigetreten und Noel Okwanga, Schauspieler bei "SCHLOSS EINSTEIN",über ihre Erfahrungen zum Thema Zivilcourage berichten und Tippsgeben, wie Beobachter in solchen Situationen eingreifen können,anstatt nur zuzusehen.Auf erwachsene.kika.de stehen zeitnah Tipps zumZivilcourage-Training für Eltern und ihre Kinder vom Experten JensMollenhauer zur Verfügung.Ab jetzt und während der Sendung können die Zuschauer*innen imVoting "Wie entscheidest du?", auf kika-kummerkasten.de abstimmen,wie sie in unangenehmen Situationen reagieren würden."KUMMERKASTEN: Zivilcourage - bist du dabei?" am Sonntag, dem 4.November, um 20:10 Uhr bei KiKA und anschließend im Talk auf kika.de.Von Liebeskummer über Freundschaft bis hin zu Mobbing oder Druckin der Schule: Die großen Fragen in der Zielgruppe der Zehn- bis13-Jährigen stehen bei KiKA seit 2003 im Fokus des crossmedialenBeratungsangebotes "KUMMERKASTEN". In einer zehnjährigen Kooperationmit dem Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitzkümmern sich an 365 Tagen im Jahr ehrenamtliche Beraterinnen undBerater um die Sorgen und Probleme der Kinder.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell