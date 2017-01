Bonn (ots) - Zu den von Bundesinnenminister Thomas de Maizière undBundesjustizminister Heiko Maas geplanten schärferen Gesetzen gegenGefährder sagte der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende WolfgangKubicki dem TV-Sender phoenix: "Das was in Berlin gerade passiert,ist Schaumschlägerei und soll den Menschen Sand in die Augenstreuen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell