Zirra unterzeichnet Vereinbarung mit ELITE, Teil der London Stock Exchange Group, um AI-getriebene Lösungen zur Unternehmensanalyse anzubieten

London (ots/PRNewswire) -Zirra (https://www.zirra.com/), die Analyse-Plattform, schließtheute einen strategischen Vertrag mit ELITE(https://www.lseg.com/elite) ab, dem Programm fürUnternehmensförderung und Kapitalbeschaffung der London StockExchange Group.Die Partnerschaft wird ELITE ein zusätzliches Set voneinzigartigen Tools bereitstellen, die durch automatisierte Signale,künstliche Intelligenz und "Big Data" getrieben sind, um dasELITE-Unternehmen bei Onboarding und Wachstum zu unterstützen. Zirraliefert automatisierte intelligente Analyse-Tools, die vorhandenemanuelle Verifikationsprozesse verbessern und unterstützen. ELITEwird sie verwenden, um sein integriertes Serviceangebot fürELITE-Kunden und Partner zu bereichern."Die Fähigkeit, Analysen zu skalieren und die Ergebnisse manuellerVerifikationsprozesse zu verbessern, ist für ELITE von höchstemWert", sagte Luca Peyrano, CEO und General Manager von ELITE. "DieVereinbarung mit Zirra ermöglicht es uns, die ELITE-Gemeinschaft mitSpitzentechnologie zu versorgen und eine integrierte Lösunganzubieten, die zusätzlichen Wert für unsere Kunden und Partnerbringt"."Wir sind hocherfreut über diese Partnerschaft", sagte MoshitYaffe, CEO von Zirra. "Über das enorme Unternehmenspotenzial hinausfreuen wir uns sehr, mit dem ELITE-Team zusammenzuarbeiten. Seininnovativer Ansatz hat großen Einfluss auf das Umfeld derPrivatunternehmen in Israel und Europa und wir sind begeistert, ELITEauf dieser Reise als Partner zu begleiten".Über ZirraDie Zirra-Plattform bietet Benutzern Unternehmensanalyse-Tools,die von Datenwissenschaft und maschinellem Lernen untermauert sind.Zirras Kunden sind globale Unternehmen und Unternehmensmarken wieMicrosoft Ventures, Deutsche Telekom Capital Partners, SilverLake undVerizon Ventures. Anerkannt vom Office of the Chief Scientist inIsrael, wird Zirra von hochkarätigen Investoren wie Moshe Lichtman,ehemals Corporate VP bei Microsoft und jetzt General Partner bei IGP,AOLs Nautilus (jetzt Verizon Ventures), Professor Dan Galai,Miterfinder des VIX-Index, und Professor Zvi Weiner, Dekan derBusiness School an der Hebrew University, unterstützt. DieProfessoren Galai und Weiner sind weltweit anerkannte Forscher aufdem Gebiet der Unternehmensbewertung und der Marktrisiko-Analyse.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.zirra.comPressekontakt:972-50-7863829assaf@zirra.comOriginal-Content von: Zirra, übermittelt durch news aktuell