Zirkon oder Zirkonia? Zu Weihnachten Echtes schenken (FOTO)

Zirkon oder Zirkonia - den großen Unterschied machen zweiBuchstaben am Ende des Namens. Beim Geburtsstein des Monats Dezember,dem Zirkon, handelt es sich um einen echten Edelstein, beim Zirkoniaum einen synthetisch hergestellten Schmuckstein. Zum nahendenWeihnachtsfest werden die künstlichen Edelsteine wie in jedem Jahrdie Auslagen in den Läden füllen, ganz im Gegensatz zum echtenZirkon. Dabei sollte es doch gerade zum Fest der Liebe etwas ganzbesonderes, etwas Echtes sein. Am Preis liegt es sicherlich nicht,denn echte Zirkone müssen nicht teuer sein.Der Zirkon ist neben Tansanit und Türkis einer der dreiGeburtsedelsteine für alle im Dezember Geborenen. Wenn der Zirkoneinen zweiten Vornamen benötigte, wäre er mit Sicherheit"Dispersion". Dispersion ist das Fachwort für Feuer, also dasAufblitzen der Spektralfarben im Lichtschein. Dispersion kann beieinem beeindruckenden Naturphänomen beobachtet werden: demRegenbogen. Einen solchen sieht man, wenn man auf eine Regenwandblickt und dabei die Sonne im Rücken hat. Der Regenbogen entstehtdurch die Brechung des weißen Sonnenlichts in den Regentropfen. Dasweiße Licht besteht aus verschiedenen Farben, dem sogenanntenSpektrum (Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett). Trifft derLichtstrahl auf einen Regentropfen, geschieht dasselbe wie in einemZirkon: Das Licht wird in seine verschiedenen Spektralfarbengebrochen. Dispersion, bzw. Feuer, ist in einem Edelstein einbesonders schöner sowie begehrter Effekt und der Zirkon hat hiervonbesonders viel zu bieten. Dabei gilt: je größer der Edelstein, destobesser lässt sich der Effekt beobachten. Soll es zu Weihnachten einfunkelndes Schmuckstück mit Stein sein, das kräftiges Feuer, einendiamantengleichen Oberflächenglanz, eine starke Brillanz und einverspieltes Funkeln hat, dann wird ein Schmuckstück mit Zirkonen denBeschenkten ganz sicher glücklich machen. Auch im Vergleich zumKlassiker Diamant schneidet der Zirkon ebenfalls gut ab: Beidebesitzen Feuer und sind echte Edelsteine, der Zirkon ist aberdeutlich günstiger zu haben.Was sind Geburtssteine? Über die Jahrhunderte haben sichverschiedene Traditionen und Bräuche entwickelt, nach denen jedemKalendermonat einer oder mehrere Edelsteine zugeordnet wurden. Derberühmte amerikanische Gemmologe George Frederick Kunz hat vieledieser Überlieferungen gesammelt und zu neuer Popularität verholfen.Wurde ursprünglich geglaubt, dass die Edelsteine Kräfte besitzen, diesich auf ihre Besitzer übertrugen, spielt heute auch die Popularitätdes Edelsteins eine wichtige Rolle. Der Verband der amerikanischenEdelsteinhändler kürte Tansanit, Zirkon und Türkis zu denGeburtssteinen des Monats Dezember.