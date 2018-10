Start-Up aus Kärnten plant 1,2 Milliarden Autos mit Zirbenholzzu erobern.Klagenfurt, Wien, Berlin, München (ots) -Zwtl.: Zirbelino® - DER AUTODUFT vom ECHTEN BAUM.Zirbelino® kann die weltweit einzigartige Lösung für eines dergrößten Probleme im Straßenverkehr sein: Stress. Das hohe Ziel desjungen Zirbelino®-Start-Up-Teams aus Kärnten: 1,2 MilliardenFahrzeuge auf der Welt mit Zirbelino® ausstatten. Für weniger Stressund mehr Sicherheit im Straßenverkehr. "Wir wollen Leben retten undsind überzeugt: Zirbelino® ist der Autoduft, der mehr kann.""Wir möchten, dass Sie sich beim Autofahren wohler fühlen."Die [Zirbe ] (https://www.gesundheitskissen.at/zirbenholz)wurdewissenschaftlich untersucht und erspart dem Herzen ca. eine StundeHerzarbeit pro Tag. Die Zirbe soll die Tiefschlafphase verbessern unddie natürlichen Erholungsphasen im Schlaf optimieren. Auf gutDeutsch: auch nach kurzen Nächten soll man sich am nächsten Tag fitfühlen.Die Zirbe hat laut Studien (u.a. Joanneum Research in Graz)mehrere Wirkungen:* Die Zirbe erspart dem Herzen ca. 3.500 Schläge pro Tag (ca.1Std. Herzarbeit)* Reduzierung der Wetterfühligkeit* Stabilisierung des Kreislaufsystems* antibakteriellZirbelino® ist eine Initiative für mehr Verkehrssicherheit imStraßenverkehr - weltweit. Stress zählt nämlich laut Statistiken zuden häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Zirbelino® sollhelfen, Stress zu reduzieren. Zirbelino® gehört daher in JEDES Auto,in jeden LKW, in jeden Schulbus. Die nötige Ruhe und Konzentrationwährend jeder Autofahrt schützt auch alle weiterenVerkehrsteilnehmer: Kinder, Lebenspartner, Eltern... Bei Stress,Stau und anderen Ärgernissen im Straßenverkehr heißt es von nun an:SMELL FOR SMILE ("Riechen für ein Lächeln") - fahren auch Sie mitdem natürlichen Duft von Zirbenholz auf den Straßen - und seien Sienatürlich und sicher unterwegs, mit Zirbelino®.Zirbelino® soll Sie außerdem vor chemischen und künstlichen Düftenim Auto schützen, die teilweise giftig und schädlich sind. Zirbelino®kann bei beinahe jedem Lüftungsschlitz easy angesteckt werden undist durch sein innovatives Design in jede Richtung drehbar. ImGegensatz zu Lufterfrischern, welche nur wie ein Baum aussehen - aberkein echter Baum sind - verspricht Ihnen Zirbelino® zu 100% dieBewahrung des Sichtfeldes, während manche Chemiebonzen die Sichtunnötig einschränken und damit ein großes Gefahrenpotential imStraßenverkehr darstellen. Zirbelino® ist für alle Automarkengeeignet!Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Sebastian GlabutschnigSchleppe Platz 69020 Klagenfurtsebastian.glabutschnig@gesundheitskissen.at+43 463 27 60 12www.gesundheitskissen.at/zirbelinowww.zirbelino.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16457/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Gesundheitskissen Österreich, übermittelt durch news aktuell