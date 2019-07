Zippo bekämpft Feuer mit Feuer und verpflichtet sich dazu, den weltweiten Aufforstungsmaßnahmen beizutragen

Zippo wird mit jedem Feuerzeug, das in Partnerschaft mit WOODCHUCKUSA und deren Programm "BUY ONE PLANT ONE ®" verkauft wird, einenBaum pflanzen - die ersten Schritte dokumentierte National Geographicin MadagaskarLondon (ots/PRNewswire) - Als Schöpfer einer der berühmtestenFlammen aller Zeiten ist sich Zippo der Nützlichkeit des Feuersbewusst - einer Naturgewalt, die nach Belieben erzeugt werden kann.Diese Macht der Natur kann verheerende Auswirkungen haben, wenn sieunvorsichtig genutzt wird. Nirgendwo wird dies deutlicher, als beiden Folgen von Waldbränden auf der ganzen Welt. Diese zerstören jedesJahr 4%* der Erdoberfläche, 84%* verursacht durch Menschenhand.Zippo arbeitet mit WOODCHUCK USA zusammen und startet ein globales"Fight Fire with Fire"-Projekt, das dazu beitragen soll, denAuswirkungen der Entwaldung durch Waldbrände entgegenzuwirken. Zippohat sich verpflichtet, für jedes winddichte Feuerzeug aus derKollektion "Fight Fire with Fire" einen Baum zu pflanzen, umAufmerksamkeit auf die Auswirkungen von Flächenfeuern zu lenken -beginnend mit den ersten Plantagen von Zippo in Madagaskar. Dasweltweit bekannte Medium National Geographic hat das Projektdokumentiert.Durch die beispiellosen Wildbrände, die nördlich bis zumPolarkreis gemeldet wurden, und wissenschaftliche Studien, die denMenschen als größte Bedrohung für die Existenz eines Drittels allerverbleibenden Tierarten* bezeichnen, besteht ein gemeinsames Gefühlder Dringlichkeit, unseren Planeten und die biologische Vielfalt zuschützen. Zippo glaubt, dass jeder Einzelne die Kraft hat, einenpositiven Unterschied zu machen; der Mensch ist für die Mehrheit derBrände verantwortlich, so dass die Lösung auch in unseren gemeinsamenHänden liegt.Um über das Problem der Waldbrände und ihre Ursachen aufzuklären,hat National Geographic ein Video (https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/07/partner-content-fighting-the-threat-of-forest-fires/) für Zippo und eine Fotoserie (https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/07/partner-content-reforesting-after-fire/) inMadagaskar, der viertgrößten Insel der Welt, produziert; eineLandmasse, deren ursprüngliche Wälder zu 90% zerstört wurden. Der vonNational Geographic produzierte Inhalt konzentriert sich auf das, wasdie Menschen tun, um das Problem zu lösen.Lucas Johnson, Senior Brand Manager, Global Marketing bei Zippo,kommentiert: "Die Temperaturen sind auf dem höchsten Stand derGeschichte und Waldbrände betreffen fast alle Kontinente der Erde,aber im Gegensatz zu den meisten Naturkatastrophen wird die Mehrheitder Waldbrände vom Menschen verursacht. Allein in den USA gibt esjährlich rund 100.000 Waldbrände, die bis zu 9 Millionen Hektar Land*beseitigen. Das Sturmfeuerzeug von Zippo gibt den Menschen die Machtvon tragbarem Feuer, aber damit kommt die Verantwortung."Photo - https://mma.prnewswire.com/media/952826/Zippo_Fight_Fire_With_Fire.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/952827/Zippo_Logo.jpgOriginal-Content von: Zippo, übermittelt durch news aktuell