Des Zipfelmännchens neue Kleider / PENNY bringt zum vierten Geburtstag neue Edition seiner Schoko-Hohlfigur (FOTO)

Köln (ots) -PENNY bringt anlässlich des vierten Geburtstags eine Sondereditiondes Zipfelmännchens auf den Markt. Ab Montag (6.11.) stehen - nebenden klassischen - zwei Varianten im Regenbogen-Look in den Regalender bundesweit rund 2.150 PENNY-Märkte. Der Preis beträgt 1,19 Euro."Den zwei Regenbogen-Varianten haben wir die kulturübergreifendeBotschaft für Frieden, Liebe, Toleranz und Weltoffenheit quasi aufden Schoko-Leib geschneidert. Werte, für die wir als Unternehmenebenso stehen, wie die Mehrheit unserer Gesellschaft", erklärt StefanMagel, COO PENNY. Die Schokofiguren stimmen so perfekt aufWeihnachten ein. "Doch keine Angst, den klassischen Nikolaus wird esauch in diesem Jahr wieder geben", beruhigt Magel.PENNY erzielte 2016 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialenund 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro.