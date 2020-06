Zions Bancorp NA: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Der Kurs der Aktie Zions Bancorp NA steht am 10.06.2020, 11:51 Uhr bei 39.31 USD.

Unsere Analysten haben Zions Bancorp NA nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Zions Bancorp NA hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,83 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.98%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,85 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Zions Bancorp NA erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 8 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (39,43 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 39,31 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Zions Bancorp NA erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Zions Bancorp NA von 39,31 USD ist mit -10,48 Prozent Entfernung vom GD200 (43,91 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 36,79 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,85 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Zions Bancorp NA-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.