Zinszoom Qualitypool: Sorgen Fed-Entscheid und steigende Energiepreise für neue Bewegung? (FOTO)

Lübeck (ots) -Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) über die Zukunft ihresAnleihenkaufprogramms entschieden hat, verlagerte sich dieAufmerksamkeit über den großen Teich zur Federal Reserve (Fed). Dortwurde Anfang November bekannt gegeben, dass Jerome Powell neuerNotenbank-Chef wird. Darüber hinaus könnte es im Dezember einenweiteren Zinsschritt geben.Wie im Vorfeld erwartet, wird Jerome Powell im Februar neuerPräsident der US-Notenbank. Powell sitzt seit 2012 im Führungsgremiumder Fed und war zuvor lange als Anwalt in der Finanzbranche sowie inder Finanzpolitik tätig. Von ihm wird eine Fortführung derGeldpolitik der bisherigen Fed-Chefin Janet Yellen erwartet.Voraussichtlich wird er im kommenden Jahr - wenn die Erholung derUS-Wirtschaft anhält - den Leitzins leicht anheben und denbillionenschweren Wertpapierbestand der Fed behutsam weiter abbauen.Zuvor könnte Janet Yellen im Dezember an der Zinsschraube drehen.Nachdem die Fed Anfang November den Hauptzinssatz bei 1,00 bis 1,25Prozent beließ, erwartet die Mehrheit der Experten einen weiterenkleinen Zinsschritt im Zuge der letzten großen FOMC-Sitzung desJahres. Eine solche Entscheidung könnte noch einmal für Bewegung imZins- und Anleihenmarkt sorgen.Eine Zinserhöhung würde von überwiegend positivenUS-Wirtschaftsdaten gestützt werden. Zwar wurden Anfang NovemberArbeitsmarktdaten veröffentlicht, die leicht unter den Erwartungenlagen und gemischt aufgenommen wurden. Die US-Verbraucherpreisestiegen aber zuletzt um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonatan und lagen damit sogar leicht über der angestrebten Zielmarke von2,0 Prozent.Auch bei der EZB steht Mitte Dezember noch eine Sitzung desgeldpolitischen Ausschusses an. Ende Oktober hatte sie denvorsichtigen Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockerenGeldpolitik bekannt gegeben und angekündigt, das Volumen ihresAnleihenkaufprogramms ab Januar 2018 auf monatlich 30 Milliarden Eurozu reduzieren. Die Laufzeit wurde bis einschließlich September 2018festgelegt. Weitere geldpolitische Entscheidungen vonseiten der EZBwerden im laufenden Jahr nicht mehr erwartet.Möglicherweise könnte die Inflationsentwicklung im kommenden Jahrfür frischen Wind sorgen. Im laufenden Jahr betrachtete die EZB dieVerbraucherpreise durchgängig kritisch. Inzwischen steigen aber dieEnergiepreise wieder. Sie machen einen nicht zu unterschätzendenAnteil des Warenkorbs aus, aus dem die Verbraucherpreise berechnetwerden und könnten die Inflation antreiben.Jörg Haffner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH, ergänzt:"Bisher zeigen sich keine Auswirkungen der steigenden Energiepreiseauf die Inflation in Deutschland (Okt.: 1,6 %) und der Eurozone(Okt.: 1,4 %). Dies könnte sich in den kommenden Monaten ändern. Zuviel Euphorie sollte trotzdem nicht aufkommen. Denn sicherlich wirddie Zentralbank auch in Zukunft die Kerninflationsrate - ohne dievolatileren Energieträger und Lebensmittel - eng in ihregeldpolitischen Entscheidungen miteinbeziehen."Entwicklung der Baufinanzierungszinsen:Die Bestzinsen für Hypothekendarlehen bewegten sich im Oktoberleicht schwankend seitwärts. Nach 1,01 Prozent zu Monatsbeginnstiegen die Zinsen kurzzeitig auf durchschnittlich 1,09 Prozent.Gegen Ende Oktober kehrten die Zinsen aber wieder auf 1,00 Prozentzurück. "Im Vorfeld des EZB-Entscheids wurde viel spekuliert", äußertsich Haffner zur jüngsten Zinsentwicklung. "Die Renditen der10-jährigen Staatsanleihen zogen an und einige Bankpartner erhöhtenihre Konditionen. Das neue Anleihenkaufprogramm, für das sich die EZBentschieden hat, entspricht aber nur einem gemäßigten Ausstieg ausder ultralockeren Geldpolitik. Daher beruhigte sich das Anleihen- undZinsniveau im Anschluss an die EZB-Bekanntgabe umgehend wieder. Nunwird die Fed wohl noch vor dem Jahresende einen Zinsschritt wagen. Dadieser aber erst kurz vor der Weihnachtspause erfolgen kann, werdenwir wohl erst in 2018 mögliche Auswirkungen auf die Zinsen sehen."Für Baufinanzierungsmakler schätzt Haffner die Situationunverändert ein: "Das Zinsniveau passt nach wie vor. PotenzielleHaus- und Wohnungsbesitzer haben aber gerade in Ballungsräumen miteinem extrem niedrigen Immobilienangebot und anspruchsvollen Preisenzu kämpfen. Wir hoffen daher auf eine möglichst schnelleRegierungsbildung. In der Folge sollte sich die neue Regierungunbedingt rasch auf eine aktive Unterstützung des Wohnungsbaus undder potenziellen Eigenheimbesitzer einigen."Tendenz:Kurzfristig: schwankend seitwärtsLangfristig: steigend