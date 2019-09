Zinstief täuscht: Kreditnehmer zahlen im ersten Halbjahr bis zu 2 Mrd. Euro zu viel Zinsen

Berlin (ots) -- Verbraucher planen deutlich mehr Kredite aufzunehmen- Banken verlangen für gleichen Kredit sehr unterschiedlicheZinsen- smava hilft Verbrauchern, im Schnitt 42 Prozent zu sparenLaut dem aktuellen Konsumkredit-Index des Bankenfachverbandesplanen Verbraucher in den nächsten 12 Monaten deutlich mehr Krediteabzuschließen als in den letzten 12 Monaten (1) "Viele Verbraucherscheinen zu glauben, Kredite seien aktuell überall besonders günstig.Dem ist aber nicht so. Das Zinstief ist keine Tiefpreis-Garantie.Unterschiedliche Banken verlangen für einen vergleichbaren Kreditsehr unterschiedlich hohe Zinsen. Deshalb sind Kreditnehmer auch inder Niedrigzinsphase gut beraten, Kreditangebote zu vergleichen. DieKunden von smava haben so im ersten Halbjahr 2019 durchschnittlich 42Prozent weniger für einen Ratenkredit gezahlt als imBundesdurchschnitt", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava(https://www.smava.de/). (2) (3)Banken verlangen unterschiedlich viel Zinsen für vergleichbarenKreditDie Zinssätze, die verschiedene Banken von ein und derselbenPerson für einen vergleichbaren Kredit verlangen, unterscheiden sichstark. Zwischen dem durchschnittlich niedrigsten und dem höchstenZinssatz liegen bis zu 16 Prozentpunkte. (4) Das erzählen Bankenihren Kunden in aller Regel aber nicht. Kaum eine Bank teilt ihrenKunden mit, wie attraktiv ihr Zinssatz im Vergleich zu denen andererBanken ist. Diesen Vergleich bieten nur Kreditportale wie smava.Durch smava hätten Verbraucher im ersten Halbjahr bis zu 2 Mrd.Euro an Kreditzinsen sparen können"Je mehr Kreditangebote man vergleicht, desto eher findet maneinen günstigen Kredit. Genau dabei helfen wir Verbrauchern. Wirgeben ihnen den Überblick, den ihnen keine Bank gibt", sagt AlexanderArtopé. Für Kreditnehmer zahlt sich das aus: Kredite, die im erstenHalbjahr 2019 über smava abgeschlossen wurden, waren im Schnitt 42Prozent günstiger als im Bundesdurchschnitt. BeimDurchschnitts-Ratenkredit (Kreditbetrag: 9.996,20 Euro; Laufzeit:48,2 Monate) hätten die Deutschen durch einen Kreditvergleich übersmava pro Kredit im Schnitt Zinsen in Höhe von 516,46 Euro gespart.(5) Hätten alle Deutschen ihren Kredit im ersten Halbjahr über smavaabgeschlossen, hätten sie insgesamt 2 Milliarden Euro gespart.Datenquellen1) Bankenfachverband: Konsumkredit-Index 2019/2020(veröffentlicht: 22.08.2019)2) smava GmbH: alle durch das Kreditportal smava.de im Zeitraum 1.Januar bis 30. Juni 2019 vermittelten Ratenkredite (Stand:27.08.2019)3) Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (veröffentlicht:31.07.2019); Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / BankenDE / Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte4) smava GmbH: Die Berechnung der Zinsunterschiede erfolgte aufBasis aller Zinssätze, die von 25 Banken undKreditvergabepartnern 2018 auf dem Kreditmarktplatz von smavaangeboten wurden. Weiterführende Informationen:https://smava.press/zinsunterschiede5) SCHUFA Holding AG: Kredit Kompass (Ausgaben 2015, 2016, 2017,2018, 2019); Mittelwerte für die Jahre 2014 - 2018Weiterführende Informationen & Materialien- Pressemitteilung im Original:www.smava.de/presse/pressemitteilungen/Über smavaDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbrauchertransparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smavaeinen Überblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro vonmehr als 20 Banken und Kreditvergabepartnern. So können Verbraucherden für sie passenden Kredit auswählen und direkt abschließen. Bishervermittelte smava Ratenkredite von insgesamt über 5 Milliarden Euro,davon allein im Jahr 2018 über 2 Milliarden Euro. Als eines dergrößten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigtsmava mehr als 500 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wirdvon einem erfahrenen Management aus dem Finanz- undTechnologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie VitruvianPartners, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisherinsgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. MehrInformationen unter https://www.smava.de/ueber-smava/.Pressekontakt:Tel.: +49 (30) 617480012anfragen.presse@smava.dehttps://www.smava.de/presse/Original-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell