In der Volkswirtschaftslehre wird mit dem Begriff Zinsniveau die Höhe eines Zinssatzes bezeichnet, die sich innerhalb eines Zeitintervalls oder einer Zeitspanne mehr oder weniger stark verändert. Dabei befasst sich die Volkswirtschaftslehre vorwiegend zu Analysezwecken mit diesem Wert. Das Zinsniveau hat aber selbstverständlich Auswirkungen auf die verschiedenen Branchen, Märkte, Unternehmenstätigkeiten und selbstverständlich in erster Linie auf alle erdenklichen finanziellen Transaktionen, so dass ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.