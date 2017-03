Zinsgünstige Kredite für Walk-in-Dusche und Dusch-WC / Bis zu 50.000 Euro KfW-Förderung für barrierefreie Badsanierung (FOTO)

Stuhr (ots) -Ein Paar Mitte 40, drei Kinder, zwei Katzen, ein Hund. Zu Osterngeht's aufs Land zur Oma, in den Sommerferien nach Mallorca - und imHerbst steht ein weiteres großes Familienprojekt an: Ein neues Badmuss her. Schön schick soll's werden, da ist man sich einig. Bleibtein grundlegender Faktor, der bei Planung und Realisierung einesneues Badezimmers immer eine Schlüsselrolle einnimmt: die Frage nachBudget und Kosten. Was viele Verbraucher nicht wissen: Setzt man beider Sanierung auf die "Karte Barrierefreiheit", kann bei derKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein zinsgünstiger Kreditbeantragt werden. Über das KfW-Programm 159 "Altersgerecht Umbauen"ist für Haus- oder Wohnungsbesitzer eine Förderung von bis zu 50.000Euro möglich, zudem kann alternativ über das Programm 455 einZuschuss beantragt werden.Generationenübergreifende Design-Lösungen"Wer heute eine umfassende Badsanierung plant, sollte möglichstvorausschauend denken. Wir werden älter, also sollte auch das Bad zusämtlichen Lebenssituationen passen. Zumal ein Badezimmerdurchschnittlich mehr als drei Jahrzehnte genutzt wird - und dasnicht selten von mindestens zwei Generationen", sagtELEMENTS-Badberaterin Vanessa Wiedemann. Ein Bad barrierefrei zukonzipieren - das geht heute mit einer umfangreichen Auswahlinnovativer Produkte, darunter beispielsweise bodenebene Duschen,sogenannte Walk-in-Duschen. Vanessa Wiedemann: "HöhenverstellbareToiletten- oder Waschbecken-Systeme sind ebenfalls sehr gefragt.Zudem sorgen formschöne Haltegriffe für ein sicheres Wohlbefinden.Auch das Dusch-WC, ein Trend aus Asien, findet hierzulande immer mehrZuspruch - auch bei Design-Liebhabern."Experten in mehr als 220 AusstellungshäusernFür die Förderung eines Bads ohne Barrieren, die vor Beginn derSanierung beantragt werden muss, gelten einige technischeMindestanforderungen. So darf etwa die Badewanne eine Einstiegshöhevon nur höchstens 50 Zentimetern haben oder sollte über einenseitlichen Türeinstieg verfügen. Für die Walk-in-Dusche ist einrutschfester oder zumindest rutschhemmender Bodenbelag verpflichtend.Parallel zu den Optionen der KfW gibt es gegebenenfalls weitereUnterstützungsmöglichkeiten. So erstatten oder bezuschussenbeispielsweise Krankenkassen, Pflegeversicherung, gesetzlicheUnfallversicherung oder Rentenversicherung erforderliche baulicheMaßnahmen oder Hilfsmittel. Wie sich die Kosten weiter reduzierenlassen? Für den Umbau des barrierefreien Bads können dieHandwerkerkosten von der Steuer abgesetzt werden. JährlicheSteuerersparnis: 20 Prozent der Handwerkerleistungen bis zu einerObergrenze von 1.200 Euro. Die Experten von ELEMENTS stehen demVerbraucher in den deutschlandweit mehr als 220 Ausstellungshäusernmit Rat und Tat zu Seite.Über ELEMENTSELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad. Besucherprofitieren in deutschlandweit mehr als 220 Ausstellungen von dergeballten Kompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk undBadberatern. ELEMENTS steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung - mitklarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service.Über den Badtyp-Test, ein interaktives, kurzweiliges Interview,findet der Verbraucher bereits online unter www.elements-show.de imVorfeld heraus, welcher "Badtyp" er tendenziell ist. Vom erstenPlanungsschritt, über eine 3D-Planung in der Ausstellung bis zurfinalen Übergabe des Traumbads besticht ELEMENTS jederzeit durchmaßgeschneiderte Lösungen - inklusive Angebot beim Erstbesuch.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 - 113Fax: +49 421 2029 - 270erik.truempler@communications-contor.deOriginal-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell