Zinserhöhung in den USA macht eine „Pause“… Achtung!

Liebe Leser,

wie erwartet: Die FED in den USA hat als Zentralbank angekündigt, dass die Zinsen zunächst mal niedrig bleiben. Damit hat sich die Lage an den Finanzmärkten relativ verschärft: Zum einen sind Zinsen wichtig, um eine Alternative für die Geldanlage zu haben. Nicht nur Anleihen, sondern auch Geldkonten sind damit für Investoren in den USA relativ betrachtet nicht mehr so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kai Rademacher.