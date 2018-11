Zinsen von Online-Krediten 34 Prozent niedriger als der Bundesdurchschnitt (FOTO)

München (ots) -- Zinsen für über CHECK24 abgeschlossene Kredite seit 2012 um 40Prozent gesunken- Mehr als 200 Kreditexperten beraten bei allen Fragen zu DarlehenVerbraucher, die sich für einen Online-Kredit entscheiden, zahlendafür deutlich weniger als Kreditnehmer im Bundesdurchschnitt. DerDurchschnittszins für Darlehen betrug nach aktuellen Angaben derDeutschen Bundesbank im August 5,99 Prozent effektiv pro Jahr.CHECK24-Kunden, die im gleichen Zeitraum Online-Kredite verglichenund über das Portal abschlossen, zahlten dagegen effektiv nur 3,94Prozent Zinsen. Die Online-Kredite waren somit rund 34 Prozentgünstiger.*"Kredite online abzuschließen ist deutlich günstiger als in derBankfiliale vor Ort", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite beiCHECK24. "Digitale Prozesse bedeuten weniger Aufwand. DiesenKostenvorteil geben wir über unseren Vergleich an die Kunden weiter."Mit der Senkung weltweiter Leitzinsen verringerten sich auch dieKosten für Konsumentenkredite. Im Bundesdurchschnitt sanken dieZinsen seit Januar 2012 um rund ein Fünftel. Online-Kredite überCHECK24 wurden sogar um 40 Prozent günstiger.Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenBei sämtlichen Fragen zu einem Konsumentenkredit helfen über 200CHECK24-Kreditexperten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefonoder E-Mail. Diese berechnen für Kunden z. B. auch das individuelleSparpotenzial durch Sondertilgung. Im Kreditcenter haben Kunden ihreDarlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passendeAngebot digital abschließen.Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalenKreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben.Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicherIntelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto desAntragstellers. Das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingabenwird reduziert.*Bundesbankzinsen basieren auf allen neu abgeschlossenenKonsumentenkrediten an private Haushalte (effektiver Jahreszinssatzeinschl. Kosten), Augustwert vorläufig, Quelle: Deutsche Bundesbankhttp://ots.de/DAy0CH [abgerufen am 26.10.2018]; CHECK24-Zinsenbasieren auf allen Kreditabschlüssen über das Vergleichsportal,ungeachtet des Verwendungszwecks, der Laufzeit oder eines Merkmalsder Kreditnehmer, Aktionskredite mit Negativzinsen wurden nichtberücksichtigt Weitere Infos unter: http://ots.de/pNH38hÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell