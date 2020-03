Zinsen für zehnjährige Darlehen rutschen auf Allzeittief: Corona-Effekte auch beim Baugeld spürbar (FOTO)

München (ots) -- Investoren fragen vermehrt deutsche Staatsanleihen nach- Interhyp-Bauzins-Trendbarometer sieht weiter niedrige Bauzinsenbei Volatilität- Fed-Leitzinssenkung zur Stützung der WirtschaftDie ohnehin niedrigen Konditionen für Immobiliendarlehen haben nochmals um rund0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat nachgegeben und liegen wieder auf einemAllzeittief. Damit können Immobilienkäufer und Eigentümer mitAnschlussfinanzierungsbedarf zehnjährige Darlehen Anfang März oft zu Zinsen vonunter 0,7 Prozent aufnehmen. "Die Unsicherheiten durch das Corona-Virus schlagenauf die Märkte durch, was sich auch beim Baugeld bemerkbar macht", erklärtMirjam Mohr, Vorständin der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittlerprivater Baufinanzierungen. "Wie die deutliche Leitzinssenkung deramerikanischen Notenbank Fed und der Ausblick der Europäischen Zentralbank aufmögliche Maßnahmen zeigen, wird das Thema äußerst ernst genommen." Die Fed hatim März mit ihrer unerwarteten Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte ein deutlichesZeichen zur Stützung der Wirtschaft gesetzt. "Mit Blick auf die derzeitige Lage,die Konjunkturerwartung und Zinspolitik dürfte das Zinsniveau beim Baugeldvorerst günstig bleiben - abhängig von der weiteren Entwicklung halten wir aberSchwankungen nach unten oder oben für möglich." Das zeigt auch die Umfrage vonInterhyp unter den Zinsexperten von zehn namhaften Kreditinstituten.Verunsicherte Anleger haben in den vergangenen Tagen vermehrt Kapital aus denAktienmärkten abgezogen und stattdessen unter anderem in deutsche Staatsanleiheninvestiert, die als sicherer Hafen gelten. Die hohe Nachfrage nach diesenPapieren hat die Renditen auf unter minus 0,6 Prozent sinken lassen. Da sich dieBaugeldkonditionen unter anderem an den Renditen der Staatsanleihen orientieren,haben sie ebenfalls nachgegeben. Mohr: "Das günstige Zinsniveau kannImmobilienkäufern helfen, Wohneigentum zu erwerben. Investoren suchen aktuellvermehrt Sicherheit in Anleihen, und Privatanleger nehmen die Immobilieweiterhin als sicheren Hafen wahr."Wer aktuell einen Bau oder Kauf einer Immobilie plant, kann günstige Zinsennutzen und auch von besonders günstigen Fördermitteln profitieren, berichtetInterhyp. "Förderkredite der staatlichen Förderbank weisen unterBerücksichtigung der hohen Tilgungszuschüsse zum Teil sogar negativeEffektivzinsen aus", so Mirjam Mohr. Immobilieninteressen sollten prüfen, wiesie Fördermittel in ihre Finanzierung einbinden.Weitere Informationen zur Zinsentwicklung, den aktuellen Zinsbericht von MirjamMohr und die Einschätzung finden sich in den Zins-Charts von Interhyp unterhttps://www.interhyp.de/zins-charts/. Infos zur Nutzung von Fördermitteln hatInterhyp im aktuellen Finanzierungstipp auf youtube unterhttps://youtu.be/Aehi__RXVBM zusammengestellt.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt anden Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler undinstitutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 einBaufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe dieLeistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenzihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600Mitarbeiter und ist an über 110 Standorten in Deutschland und auch in Österreichmit der Zweigniederlassung Wien persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partnerpräsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34,80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail:britta.barlage@interhyp.de, www.interhyp.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12620/4538732OTS: Interhyp AGOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell