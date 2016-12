Zinsen für Konsumentenkredite werden 2017 kaum sinken

Berlin (ots) - Effektiver Jahreszins lag 2016 bei durchschnittlich5,91 Prozent- Im Internet abgeschlossene Kredite sind bis zu 1,7 Prozentgünstiger als Filial-Kredite- Am häufigsten werden Ratenkredite von den Deutschen genutzt(23%)- Im Schnitt werden Kredite in Höhe von 9.330 Euro aufgenommen- Typischer Ratenkreditnehmer: 48 Jahre, männlich, verheiratetDie Zinsen für Konsumentenkredite schwankten laut Zinsstatistikder Deutschen Bundesbank 2016 nur minimal. Der effektive Jahreszinslag im Durchschnitt bei 5,91 Prozent. Damit zahlten Kreditnehmer 2016minimal höhere Zinsen als 2015 (+ 0,17%). Doch es ging auchgünstiger. Das zeigten mehrere Anbieter. Sie boten über mehrereMonate hinweg Kredite mit null Prozent Zinsen an. Auch fernab solcherSonderaktionen konnten Verbraucher bei der Kreditaufnahme sparen. WerKredite im Internet abschloss, zahlte im Schnitt bis zu 1,7 Prozentweniger Zinsen als in Filialbanken. Zu diesem Ergebnis kam u.a. dasDeutsche Institut für Servicequalität: Filialbanken boten im Internetattraktivere Zinssätze als in den Filialen selbst (im Schnitt 5,36Prozent gegenüber 6,67 Prozent). Dass das kein Zufall war, zeigt derZinsverlauf der 2016 durch das Kreditvergleichsportal Smava(https://www.smava.de/) vermittelten Online-Kredite. Im Schnittzahlten Kreditnehmer dort 4,36 Prozent.Prognose: Zinsen für Konsumentenkredite werden 2017 kaum sinkenDie Europäische Zentralbank (EZB) wird auch 2017 an ihremNiedrigzinsversprechen festhalten. Der EZB-Rat verkündete am 8.Dezember, "dass die Leitzinssätze der EZB über einen längerenZeitraum und weit über das Ende des Anleihekaufprogramms hinaus aufdem aktuellen Niveau oder niedriger bleiben werden." "Durch dieEntscheidung der EZB werden Verbraucher auch 2017 Kredite zuhistorisch günstigen Konditionen aufnehmen können", sagt AlexanderArtopé, CEO des Kreditvergleichsportals smava.de. "Wir gehen davonaus, dass die Zinsen insgesamt stabil bleiben werden. Wer also einenKredit aufnehmen möchte, sollte nicht auf sinkende Zinsenspekulieren."Die populärsten Kredite: Ratenkredite, Dispokredite,Immobilienkredite, BaufinanzierungskrediteWenn es um Kredite geht, haben die Deutschen einen klarenFavoriten: Ratenkredite werden am häufigsten genutzt (23 %). Esfolgen Dispokredite (12 Prozent), Immobilienkredite (6 Prozent) sowieKredite zur Baufinanzierung (6 Prozent). Unter den 23 Prozent derRatenkreditnehmer entschieden sich 20 Prozent sogar mehrfach fürdiese Art der Finanzierung. Das ergab eine Forsa-Studie im Auftragdes Online-Kreditvergleichsportals smava.Autos werden am häufigsten finanziert, Reisen am seltenstenAm häufigsten werden laut der Forsa-Studie von smava Ratenkreditezum Kauf eines neuen oder gebrauchten Autos beziehungsweise einesMotorrads genutzt (41 Prozent). Es folgt die Finanzierung vonGebrauchsgütern wie z. B. Computer, Fernseher, Waschmaschine (36Prozent) und Aufwendungen für das eigene Heim wie z. B. Umzug, Möbel,Renovierung (16 Prozent). Platz 4 belegt die Umschuldung (10Prozent). Weitere Verwendungszwecke sind der Ausgleich desDispositionskredits (9 Prozent), die Finanzierung von Aus- undWeiterbildungen (4 Prozent), von Feierlichkeiten (1 Prozent) sowievon Reisen (1 Prozent) und die gewerbliche Nutzung (1 Prozent).Typischer Ratenkreditnehmer: 48 Jahre, männlich, verheiratetDer typische Ratenkreditnehmer in Deutschland ist im Schnitt 48Jahre alt, verheiratet und hat ein durchschnittlichesHaushaltsnettoeinkommen von 2.950 Euro. Ratenkredite werden häufigervon Männern als von Frauen aufgenommen (53 Prozent vs. 47 Prozent).Männer nutzen zudem höhere Finanzierungssummen (Männer: 10.567 Eurovs. Frauen: 7.964 Euro). Im bundesweiten Schnitt werden Kredite inHöhe von 9.330 Euro bei einer Laufzeit von 35 Monaten in Anspruchgenommen.Quellen* Deutsche Bundesbank: Zinsstatistik (1.12.2016)** Repräsentative Forsa-Befragung von 1010 Ratenkreditnehmern im Jahr2016 im Auftrag von smava.deWeiterführende Informationen & Materialien- Forsa-Kreditstudie 2016www.smava.de/blog/smava-aktuell/forsa-umfrage-ratenkredite-news-254/- Pressemitteilung im Original:https://smava.de/presse/pressemitteilungenPressekontakt:markengold PR GmbHKatarzyna Rezza VegaMünzstr. 1810178 Berlin+49 (30) 21915960smava.de@markengold.dehttp://www.markengold.deOriginal-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell