Zinsen für Baufinanzierungen steigen / Was Bauherren und Immobilienkäufer nun beachten sollten

München (ots) - Baufinanzierer müssen sich auf steigende Zinseneinstellen. Seit Herbst 2016 hat die Rendite zehnjährigerBundesanleihen von -0,15 Prozent auf derzeit rund 0,25 Prozentgedreht. In der Folge haben sich die Zinsen für Immobilienkredite mitzehnjähriger Zinsfestschreibung um etwa ein Drittel verteuert.Volkswirte erwarten 2017 einen weiteren Anstieg der langfristigenZinsen. Der nun bekannt gewordene Sprung der Inflation in Deutschlandauf 1,7 Prozent für Dezember 2016 erhöht zudem den Druck auf dieEuropäische Zentralbank, ihre Geldpolitik anzupassen. In diesemUmfeld ist die langfristige Zinssicherung bei Baufinanzierungen vonbesonderer Bedeutung. Ein Zinsanstieg um nur einen halbenProzentpunkt verteuert Finanzierungen spürbar, erklärt die LBSBayern.Bei einer Kreditsumme von 100.000 Euro und einem festen Zinssatzvon 1,5 Prozent benötigt man mit einer monatlichen Rate von 500 Euro(Anfangstilgung 4,5 Prozent) gut 19 Jahre, um den Kredit vollständigzurückzuzahlen. In dieser Zeit werden etwas über 15.000 Euro anZinsen fällig. Steigt der Zinssatz um einen halben Prozentpunkt auf 2Prozent, kostet dieselbe Finanzierung bei gleicher Monatsrate(Anfangstilgung 4 Prozent) fast 22.000 Euro - also nahezu 7000 Euromehr. Außerdem dauert es etwa ein Jahr länger, schuldenfrei zuwerden. Dies trifft Baufinanzierer dann, wenn die Zinsbindung ihresDarlehens ausläuft und sie - zu einem höheren Zinssatz - eineAnschlussfinanzierung benötigen, die deutlich teurer ist alserwartet.Deshalb lohnt es sich für Baufinanzierer, sich gegen steigendeZinsen abzusichern. Wird in die Finanzierung ein Bausparvertrageingebunden, können die Zinsen bis zur letzten Rate festgeschriebenwerden - auch wenn diese erst in 20 oder 25 Jahren fällig ist. FürHaushalte, die ihre Finanzierung bei einem deutlichen Zinsanstiegnicht mehr tragen könnten, ist eine langfristige Zinssicherung sogarvon existenzieller Bedeutung.Pressekontakt:LBS Bayern089 / 4 11 13 60 92presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell