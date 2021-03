Zinsangst kehrt an die Märkte zurück – US-Arbeitsmarktzahlen im Fokus der Anleger

Die Anleger durchlebten in der abgelaufenen Handelswoche zwei Wochenhälften, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Nach einem schwachem Wochenstart am Montag sorgte am Dienstag FED-Chef Jerome Powell mit der Ankündigung, dass die Zinsen in den USA noch lange auf dem derzeit rekordniedrigen Niveau verharren werden, an den US-Börsen für neue Rekordstände zur Wochenmitte. Der Dow Jones kletterte am Mittwoch bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



