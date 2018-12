Zins-Plattform Savedo und Robo-Advisor quirion starten Pilotprojekt (FOTO)

Berlin (ots) -- Günstige Zinsanlagen jetzt in Kombination mit digitalerVermögensverwaltung möglich- Langfristiges Ziel ist nahtlose Kundenerfahrung beim Verwalten vonVermögen sowie Tages- und FestgeldkontenDie quirion AG kooperiert ab sofort mit der Savedo GmbH undergänzt das Angebot der Zinsplattform um die digitaleVermögensverwaltung. Mit dem ersten Robo-Advisor Deutschlands quirionund dem unabhängigen Online-Finanzportal Savedo schließen sich somitzwei Pioniere im Wettbewerb um die Vermittlung von Spar- undInvestmentgeldern in Deutschland zusammen. "Mit Savedo erreichen wirzusätzlich Sparer, denen bisher der direkte Zugang zu den weltweitenKapitalmärkten und einer professionellen Vermögensverwaltung gefehlthat", so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der QuirinPrivatbank AG und der quirion AG.Pilotprojekt von Deutschlands bester digitaler Geldanlage quirionund der Zins-Plattform SavedoSavedo vermittelt deutschen Anlegern lukrative Tages- undFestgeldprodukte aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Abheute können Savedo Kunden aus Deutschland über das Portal Savedonicht mehr nur Tages- und Festgeldkonten bei europäischen Bankenabschließen, sondern auch die Vermögensverwaltung von quirionwahrnehmen. Dazu müssen Anleger lediglich mit wenigen Angaben beiquirion ihr Rendite-Risiko Profil erstellen lassen. Anhand diesesProfils bekommen sie dann einen Anlagevorschlag für ihr Geld, derindividuell auf ihr jeweiliges Bedürfnis abgestimmt ist. Nacherfolgreicher Kontoeröffnung bei der Quirin Privatbank verwaltetquirion für Anleger ihr Vermögen am weltweiten Kapitalmarkt.Langfristiges Ziel des Pilotprojekts ist eine nahtloseKundenerfahrung beim Verwalten von Vermögen sowie Tages- undFestgeldkonten.Über quirionDie quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einer derführenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugangzur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte unddigitalaffine Zielgruppe. Schon ab 5.000 Euro können Anleger mithilfevon quirions 5-jähriger Erfahrung über www.quirion.de mitkostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancender internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG,gründete quirion 2013 zunächst als Marke der Quirin Privatbank.quirion bietet seit bereits 5 Jahren Vermögensverwaltung für Anleger,die bis zum 30.06.2018 durch die Quirin Privatbank AG erfolgte undseit dem 01.07.2018 durch die quirion AG. Schmidt gilt in der Brancheals Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereitszwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten OnlinebrokersConsors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands,der Quirin Privatbank AG.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die MedienAileen WagefeldSenior Public Relations Managerquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-486E-Mail: aileen.wagefeld@quirion.deOriginal-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell