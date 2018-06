Zins-Award 2018 / Top-Unternehmen in puncto Konditionen und Service - Preisverleihung des renommierten Branchen-Awards

Berlin/Hamburg (ots) -Sperrfrist: 19.06.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Das Deutsche Institut für Service-Qualität, die FMH-Finanzberatungund der Nachrichtensender n-tv verleihen am Abend in der BerlinerBertelsmann-Repräsentanz den Zins-Award 2018. Insgesamt 30Top-Unternehmen der Finanzbranche sichern sich die renommierteAuszeichnung, die alljährlich vergeben wird (Sendehinweis: n-tvRatgeber - Geld, Mittwoch, 20.06.2018, 18:35 Uhr).Zu den prämierten Unternehmen im Bereich Geldanlage zählen unteranderem Zinspilot und Denizbank. In der Kategorie Girokonto könnenbeispielsweise ING-Diba und Sparda-Bank BW überzeugen. BeiRatenkrediten setzen sich etwa Consorsbank und PSD Bank Köln durch.Führend im Bereich Baufinanzierung sind Unternehmen wie Interhyp undAllianz Lebensversicherung. Im Produktbereich Kreditkarten sichernsich Santander und Hanseatic Bank den Zins-Award. 1822direkt landetbeim Girokonto per App auf Platz eins."Der Zins-Award zeichnet die Unternehmen aus, die den besten Mixaus attraktiven Konditionen und gutem Service bieten", so MarkusHamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität."Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung, betont denVerbrauchernutzen: "Nicht trotz, sondern gerade aufgrund derNiedrigzinsphase, ist dem Kunden ein Anbietervergleich dringend zuempfehlen." Jochen Dietrich, n-tv-RedaktionsleiterWirtschaftsmagazine, ergänzt: "Die Auszeichnung sorgt für Transparenzund ist eine wichtige Entscheidungshilfe für Verbraucher, die voreiner Finanzentscheidung stehen."Die Finanzprodukte und -unternehmen analysierte das DeutscheInstitut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit derFMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender n-tv. DieFMH-Finanzberatung ermittelte über einen längeren Zeitraum dieKonditionen von Finanzinstituten, Versicherern und Vermittlern in densechs Produktbereichen Geldanlage, Girokonto, Ratenkredit,Baufinanzierung, Kreditkarten und Girokonto per App. Die bestenUnternehmen wurden zusätzlich einem umfassenden Servicetestunterzogen. Grundlage bildeten verdeckt initiierte Telefon-Beratungenund E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) sowie Analysen derInternetauftritte der Anbieter. Die Auswertung umfasste über 2.000Konditionen-Datensätze und mehr als 1.200 Service-Kontakte.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut fürService-Qualität/n-tv/FMHPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell