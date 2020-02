Zinnov Zones 2019 positioniert Sonata Software als Marktführer bei F&E-Engineeringleistungen in den Kategorien Enterprise Software und Consumer Software

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Sonata Software wurde von Zinnov Zones 2019in den Kategorien Enterprise Software und Consumer Software als Marktführer beiF&E-Engineeringleistungen positioniert. Laut Zinnov ist Sonata Software in denZinnov Zones-Bewertungen für 2019 ein Marktführer in den Kategorien Enterpriseund Consumer Software. Das Unternehmen hat eine lange Tradition in derSoftwareproduktentwicklung mit einem plattformgestützten Fokus aufDigitalisierung. Durch verstärkte Onshore-Präsenz und Investitionen inaufstrebende Segmente wie DevOpS und fortschrittliche Analytik konnte es sichüber die Jahre als feste Größe etablieren.Zinnov Zones for Product Engineering Services ist ein jährliches Rating, in demZinnov die Leistung globaler Technologiedienstleister beiF&E-Engineeringleistungen bewertet. In diesem Jahr hat Zinnov 38 Dienstleisteraus aller Welt unter die Lupe genommen. Sonata wurde für seine Kompetenz bei derLeistungserbringung von Konzept bis Markteinführung, Innovationsförderung durchIP und kundenorientierte Bereitstellung von EF&E-Leistungen für große ISV alsMarktführer positioniert. Weitere Informationen zu Zinnovs EF&E-Leistungenfinden Sie hier (https://zinnovzones.com/E-R&D-Services?type=E%20RD%20Services&vertical=Overall&year=2019).Srinivas Vuppala, Head of ISV and Cloud bei Sonata Software, sagte: "SonatasPositionierung als Marktführer bei F&E-Engineeringleistungen durch Zinnov isteine Anerkennung unserer kontinuierlichen Bereitstellung erstklassigerEngineeringleistungen und Produkte durch unsere einzigartigenPlattform-Engineering-Kapazitäten in unseren Spitzenentwicklungszentren. Unsereinzigartiges Modell mit eigenentwickelten Plattformen und Engineering-Toolsbeschleunigt die Modernisierungsvorhaben unserer Kunden, damit sie die digitalenAnsprüche ihrer Endkunden erfüllen können."Weitere Informationen zu Sonatas F&E-Engineeringleistungen finden Sie hier(https://www.sonata-software.com/microsites/product-engineering-services).Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/company)Informationen zu Zinnov (https://zinnov.com/)Pressekontakt:Nandita VenkateshSonata Software LimitedA.P.S. Trust Building,Bull Temple Road, N.R. ColonyBangalore 560019, IndienTel.: +91-80-67781999Nandita.v@sonata-software.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1088868/Zinnov_Zones_Sonata_Software.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1088869/Zinnov_Zones_Rates_Sonata_2019.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77246/4517961OTS: Sonata Software Ltd.Original-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuell