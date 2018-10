Zinc Media: Kaufen, verkaufen oder halten?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Zinc Media unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Filme & Unterhaltung". Die Zinc Media-Aktie notierte am 05.10.2018 mit 0,45 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zinc Media einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zinc Media jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Zinc Media derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,6 GBP, womit der Kurs der Aktie (0,45 GBP) um -25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,54 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -16,67 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Zinc Media. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Zinc Media daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Zinc Media von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zinc Media liegt bei einem Wert von 7,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Media" (KGV von 53,15) unter dem Durschschnitt (ca. 85 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Zinc Media damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.