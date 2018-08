ZincX Resources: Kommt es zur Übernahmeschlacht?

Dass ZincX schon in naher Zukunft ein möglicher Übernahmekandidat sein könnte, darüber gibt es schon seit einigen Wochen Spekulationen. Die Entwicklung nimmt jetzt aber nochmals durch Gerüchte an Fahrt auf, nach denen gleich mehrere Konzerne Interesse haben könnten. Das könnte zu einer Übernahmeschlacht führen, die den Wert der Aktie extrem in die Höhe treiben könnte. Offiziell ist in dieser Hinsicht noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.