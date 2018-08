ZincX Resources Aktie: Reißt jetzt der Geduldsfaden?

Schon seit Wochen warten Anleger sehnsüchtig auf Neuigkeiten von ZincX Resources. Im besten Fall rechnen die Aktionäre mit einer Übernahmeschlacht zwischen zwei oder mehr großen Unternehmen, die an einer Übernahme von ZincX interessiert sein könnten. So etwas bringt immer neuen Schwung in eine Aktie. Ende Juli mehrten sich zuletzt die Anzeichen, dass es tatsächlich zu einem Szenario kommen könnte, seither ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.