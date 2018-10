ZincX Resources Aktie: Immer ruhig bleiben!

ZincX Resources hat für den Freitag einen Investor Call angekündigt und lädt dazu die eine maximale Anzahl an Teilnehmern ein. Die Nachricht schlug an der Börse zum Teil hohe Wellen, da das Unternehmen zuvor noch nie einen solchen Investor Call veranstaltete. Um was es genau gehen wird, ist noch nicht ganz klar. Es machen aber bereits Gerüchte die Runde, wonach es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.