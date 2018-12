Zimt ist nicht gleich Zimt: Besser Ceylon als Cassia kaufen

Baierbrunn (ots) - Wer Weihnachtsplätzchen oder Punsch mit Zimtverfeinern möchte, sollte wissen: Zimt ist nicht gleich Zimt. Derkostbare Echte Zimt stammt von der Insel Ceylon (heute Sri Lanka) undwird deshalb auch Ceylon-Zimt genannt. In den meisten Fertigproduktensteckt der günstigere Cassia-Zimt aus China. Dieser hat einen vielhöheren Anteil an Cumarin - einem Duftstoff, der bei empfindlichenMenschen schon in kleineren Mengen die Leber schädigen kann, wie dasApothekenmagazin "Baby und Familie" schreibt. Daher rät dasBundesinstitut für Risikobewertung, als Tagesdosis nicht mehr als 0,1Milligramm Cumarin pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen. FürErwachsene ist das meist kein Problem. Aber gerade kleinere Kindererreichen das Tageslimit schon nach wenigen Keksen. "Babys solltennoch keinen Zimt bekommen", sagt Ernährungswissenschaftlerin JuliaMüller von der Verbraucherzentrale Thüringen.Wer im Supermarkt vor dem Gewürzregal steht, erfährt meist nicht,welche Sorte in der Zimt-Tüte steckt. "Fast immer handelt es sich umCassia-Zimt oder eine Mischung beider Sorten", sagt Müller. Werselbst backt oder das Gewürz in der Küche verwendet, nimmt besserCeylon Zimt aus der Apotheke. "Er ist geprüft, und ich kann bei ihmgenau sagen, wie hoch der Cumaringehalt ist", erklärt Ines Sitte,Gewürzexpertin einer Apotheke in Bad Aibling.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 12/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell