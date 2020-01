Mit Zimmerhortensien blüht das Interieur auf / Blühpflanzen setzen wohnliche und farbige Akzente in der Inneneinrichtung (FOTO)

Hamburg (ots) - Hortensien gelten als klassische Gartenblume. Was viele nichtwissen: Die Auswahl an Zimmerhortensien für den Einsatz drinnen, in den eigenenvier Wänden, wird immer größer. Schon ab Januar sind zahlreicheIndoor-Hortensien in den meisten Gartencentern im Angebot. Zimmerhortensiensetzen im Wohnraum dekorative, farbige Akzente. Ihre üppigen runden Blüten unddie kräftigen grünen Blätter sorgen zuhause für natürliches Flair. Damit sindsie genau die richtigen Pflanzen für alle, die in den Wintermonaten blühendeAkzente im Interieur setzen möchten.Zimmerhortensien bringen eine wohnliche Atmosphäre in die eigenen vier Wände;ihre Blüten ergänzen den aktuellen Wohntrend "Green Living" perfekt. Genau wieGartenhortensien gibt es sie in einer abwechslungsreichen Farbauswahl. Damitermöglichen Zimmerhortensien eine Vielzahl an Dekorationsmöglichkeiten in denverschiedensten Stilvarianten. Ihre großen gewölbten Dolden mit den kleinensternförmigen Blüten lassen Räume buchstäblich aufblühen und vermitteln dasGefühl von Sommer. Doch es muss nicht immer bunt sein: Wie zufällig auf Bänken,in Pflanzständern oder Blumentöpfen auf dem Boden verteilt, fügen sich auchweiße oder pastellfarbene Zimmerhortensien elegant in den angesagtenScandi-Style oder in schwarzweiße Wohnlandschaften ein. Weiße Blütendolden undviel Grün bilden eine ideale Kombination, die natürlichen Charme verbreitet.Zimmerhortensien sind das perfekte Geschenk: Als kleines Dankeschön, alsMitbringsel für die beste Freundin oder auch zum Valentinstag. Dann ist eineüppig blühende Hortensie genau das richtige Geschenk für die Liebste oder denLiebsten. Zudem sind Zimmerhortensien wunderbar pflegeleicht. An einem hellenPlatz ohne direkte Sonneneinstrahlung entwickeln sich ihre Blütendoldenprächtig. Dafür benötigt die durstige Zimmerpflanze allerdings viel Flüssigkeit;die Erde sollte immer feucht gehalten werden. Möchte man die Pflanze besondersverwöhnen, tut zusätzlich zum Gießen ein gelegentliches Tauchbad gut.Überschüssiges Wasser wird nach einer halben Stunde abgegossen, denn Staunässebekommt dem Blühwunder nicht.Zimmerhortensien sind ab sofort in Gartencentern erhältlich. WeitereInformationen und Pflegetipps unter www.hydrangeaworld.comPressekontakt:Bettina Lenk Public RelationsTelefon: 040 / 431 791 36E-Mail: info@bettinalenk-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140504/4498652OTS: Hydrangeaworld.comOriginal-Content von: Hydrangeaworld.com, übermittelt durch news aktuell