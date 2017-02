Die Zimmerhortensie im Duett mit nordischer Eleganz / Blühende Zimmerpflanzen als Einstimmung auf den Frühling (FOTO)

Essen (ots) -Schlichte und praktische Designs gepaart mit hellen Farben undMöbeln prägen eine typische skandinavische Einrichtung. Fürleuchtende Akzente sorgen die wunderschön gefärbten Blütendolden derZimmerhortensie, die das eigene Zuhause in einen idyllischen Raum derEntspannung verwandeln.Mit natürlichem Charakter, hellen Farben und funktionalenEinrichtungsideen überzeugt der skandinavische Stil. Seine schlichteEleganz machte das Design aus dem hohen Norden in aller Welt bekannt.Im Mittelpunkt des nordischen Einrichtungsstils stehen organischeFormen als Verbindung zur Natur, die die perfekte Bühne für dieZimmerhortensie bieten. In Kombination mit cremefarbenen oder weißenPflanztöpfen in verschiedenen Größen kommt die farbenfrohe Bewohnerinin Rot, Rosa, Violett und Weiß bis hin zu Grün oder Blau besondersgut zur Geltung.Für eine kreative Einrichtung mit der Zimmerhortensie könnenAussparungen in der Wand oder Gauben genutzt werden, die diefröhliche Pflanze besonders hervorheben. Dosiert eingesetzte Leuchtensorgen für einen besonders starken Auftritt. Um das Gesamtbildabzurunden, wird mit warmen und weichen Stoffen wie Wolle undKaschmir eine winterliche Wohlfühloase kreiert.Zimmerhortensien sind pflegeleicht und gedeihen auch ohne einengrünen Daumen prächtig. Wichtig ist vor allem eine regelmäßigeWasserzufuhr, denn die als "Wasserschlürferin" bekannte Hortensie istfür ihren enormen Durst bekannt. Dabei ist Staunässe jedoch unbedingtzu vermeiden. Damit die Hortensie keine nassen Füße bekommt, wird imbesten Fall eine Schale unter den Pflanztopf gestellt, dieüberschüssiges Wasser auffangen und eine halbe Stunde nach dem Gießenwieder weggestellt werden kann. Die farbenprächtige Mitbewohnerin istkeine Sonnenanbeterin, sodass sich ein halbschattiger oder hellerPlatz ohne direkte Sonneneinstrahlung anbietet. Für einelanganhaltende Gesellschaft mit der Zimmerhortensie empfiehlt sicheine Raumtemperatur zwischen 16 und 20 Grad Celsius.Weitere Informationen und Inspirationen zur Hortensie gibt es aufwww.hydrangeaworld.com und www.facebook.com/hydrangeaworld.de.Bildmaterial zur Zimmerhortensie finden Sie unter folgendem Link:http://bit.ly/zimmerhortensie-2017Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Hydrangeaworld",Beleg erbeten.Über HydrangeaworldHydrangeaworld ist ein Kooperationsverband der niederländischenHortensienzüchter, jungpflanzenbetriebe und -produzenten. DerZusammenschluss möchte seine Begeisterung für die Hortensie teilenund bietet daher online Tipps, Informationen und Inspirationen rundum Zimmer-, Garten- und Schnitthortensien. www.hydrangeaworld.comPressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam HydrangeaworldTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.deWeb: www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell