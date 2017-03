Zimmer: Interessen der Bürger müssen bei Brexit-Deal Vorrang haben

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Linken im Europaparlament warnen davor, bei den Vorbereitungen für den Brexit die unmittelbar betroffenen Menschen aus den Augen zu verlieren.



"Die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der britischen Bürger in der EU müssen absoluten Vorrang in den Verhandlungen bekommen", sagte die deutsche Fraktionschefin Gabi Zimmer am Mittwoch nach Eingang des britischen Antrags auf Austritt aus der Union. "Sie dürfen von der britischen Premierministerin Theresa May nicht als Druckmittel missbraucht werden, um den Zugang zum Binnenmarkt zu bekommen." Ein Pokerspiel dürfe nicht geduldet werden./aha/DP/fbr