Zillow Aktie: Deshalb steigt die Aktie heute!

Die Aktien der Zillow Group Inc. Klasse C (NASDAQ:Z) werden am Montagnachmittag um 9,5 % höher bei 60,68 $ gehandelt, nachdem das Unternehmen letzte Woche starke Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet hat.

Das ist passiert

Zillow meldete einen Quartalsumsatz von 3,88 Mrd. $ und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 2,78 Mrd. $ um 40%. „Zillow hat ein grundsolides finanzielles Fundament ...



