Zillow Aktie: Unternehmen verkauft 2.000 Häuser aus dem gescheiterten iBuying-Programm!

Die Zillow Group Inc. (NASDAQ:Z) hat zugestimmt, etwa 2.000 Häuser aus seinem erfolglosen iBuying-Programm Zillow Offers an Pretium Partners, eine in New York City ansässige Investmentfirma, zu verkaufen.

Was geschah

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge, der sich auf ungenannte "mit der Angelegenheit vertraute Personen" beruft, umfasst die Transaktion Zillow-Häuser in 20 Märkten, die Pretium Partners in Mietobjekte umwandeln will.



