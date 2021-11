Zillow-Aktie: Investoren sehen Verläufe von Häusern “eindeutig negativ”!

Die Aktien der Zillow Group Inc. (NASDAQ:Z) fielen am Dienstagmorgen um weitere 9,7 % und sind nun in den letzten sechs Monaten insgesamt um 32,5 % gesunken, nachdem das Unternehmen Berichten zufolge 7.000 Häuser an institutionelle Anleger verkauft hat.

Was war geschehen?

Nur wenige Wochen nach der Ankündigung von Zillow, das iBuying von US-Häusern zu pausieren, berichtet Bloomberg, dass Zillow tatsächlich 7.000 Häuser aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung