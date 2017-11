Zillertal Arena: 13 kostenlose Zusatzangebote für Klein und Groß - BILD

Mehr Pistenspaß "all inclusive" als jedes andere SkigebietZillertal Arena (ots) - Die Zillertal Arena, das größte Skigebietim Zillertal, bietet nicht nur 143 Pistenkilometer mit 52 Seilbahnenund Liften, sondern auch 13 kostenlose Zusatzangebote auf und abseitsder Pisten - mehr als jedes andere Skigebiet in Österreich.Dazu gehören fünf SkiMovie-Strecken & vier SpeedCheck-Strecken,auf denen man seine Abfahrt filmen und die Geschwindigkeit messenlassen kann. An den vier Photopoints in der Zillertal Arena kann mankostenlose Schnappschüsse erstellen, welche man sich danach digitalzusenden lässt. All diese Zusatzangebote werden in einer Challenge -den "Arena Champions" zusammengefasst. Jeder, der mindestens 6 von 13"Arena Champions"-Stationen, die im ganzen Skigebiet zu finden sind,absolviert, erhält automatisch das kostenlose "Champions Book" - eindigitales Fotoalbum für zuhause."Wir bieten unseren Gästen neben den höchsten Standards in SachenPistenpräparierung und Bahnen, eine Fülle an Zusatzangeboten, die esso in keinem anderen österreichischen Skigebiet gibt!", so ZillertalArena Marketing-Leiterin Mag. Annemarie Kröll. Das kostenlose W-Lanim gesamten Gebiet ermöglicht gratis Zugang zum Internet. Um daspersönliche Höhenprofil direkt auf dem eigenen Smartphone zu checken,kann man sich auf www.skiline.cc/zillertalarena mit der Skipassnummerregistrieren oder es direkt an einem von acht Skiline-Terminals imSkigebiet abfragen und kostenlos ausdrucken. Aufwww.skiline.cc/zillertalarena können außerdem die SkiMovie-Videos,SpeedCheck-Fotos und das "Champions Book" heruntergeladen werden -natürlich "all inclusive" im Skipass.Für sportliche Arena-Besucher bietet die HöhenFresser-Tour mit1.930 Höhenmetern - in einem Stück befahrbar - österreichweit diePiste mit dem größten Höhenunterschied. Weiter gehts in den beidenArena Snowparks in Zell am Ziller und Gerlos: dort finden Skifahrerund Snowboarder alles, was das Freestyler Herz begehrt.Doch es gibt noch andere Wege als mit Ski & Board die Pistehinunter zu gleiten. Im Skigebiet Gerlosstein kann man auf der"Snowtubing-Bahn" auf einem aufblasbaren Reifen gen Tal rutschen. Aufeiner speziell dafür präparierten Strecke mit eigenem Lift ganz inder Nähe der Bergstation der Gerlossteinbahn können alle Winterfansden Spaß ab sofort kostenlos selbst ausprobieren!Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:ZILLERTAL ARENAManuel HauserZeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KGRohr 236280 Zell im ZillertalTel: 0043 (0) 5282 7165-234manuel.hauser@zillertalarena.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7669/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Zillertal Arena, übermittelt durch news aktuell